Carcarese, Ilario Genta: “Ragazzi facili da allenare”, Brovida: “Chiudere il campionato il prima possibile”

Dieci su dieci e primo posto a + 10. Il campionato della Carcarese non poteva essere migliore. Ora, l’obiettivo è non lapidare l’ampio margine per festeggiare nel 2022 l’approdo in Promozione.

“Abbiamo trovato un gruppo facile da allenare. Sono ragazzi molto disciplinati e vogliosi di fare bene. Questa squadra mi sta impressionando. I giocatori non hanno mai sbagliato una partita, di nessun genere. L’Aurora era un avversario difficile, ostico e ben messo in campo”, commenta il direttore tecnico Ilario Genta.

Gabriele Brovida ha fatto vedere ottime cose in un primo tempo avaro di emozioni contro l’Aurora: “Partita difficile, è stato bravo Ferro a impedirmi di portare in vantaggio la Carcarese. Siamo stati bravi a sbloccare la partita nella ripresa”.

Non soltanto il miglior attacco, i biancorossi vantano anche la miglior difesa. “Tutta la squadra – prosegue Genta – fa bene la fase difensiva. Abbiamo perso in queste partite alcuni difensori centrali ma la squadra ha fatto lo stesso bene. Per me e Loris è un vanto avere dei ragazzi così”.

Conclude Brovida: “Vogliamo chiudere il prima possibile il campionato e portarlo a casa nostra”.