Carcarese, il ds Gandolfo elogia il gruppo allargato: “Merito di società, allenatori, giocatori e tifosi”

Carcare. La Carcarese è la grande protagonista del girone “A” di Prima Categoria. Otto vittorie su otto in campionato sono il premio per una società che ha allestito una rosa ambiziosa con molti giocatori di categoria superiore in tutti i reparti.

Qualche infortunio di troppo ma un percorso in crescendo, visto che con l’Atletico Argentina è arrivata una delle migliori prestazioni stagionali. “Una partita eccezionale – commenta il ds Edoardo Gandolfo – abbiamo giocato benissimo contro una squadra con idee chiare e in grado di proporre un bel calcio. Il risultato è forse troppo rotondo, ma grande prestazione”.

“Stiamo recuperando pezzi importanti dall’infermeria e siamo anche intervenuti sul mercato per puntellare la rosa. La nostra forza è il gruppo inteso come società, allenatori, giocatori e tifosi. Si è creata una bella alchimia”, aggiunge Gandolfo.

Oneglia e Aurora sono le ultime tappe del 2021: “Guardia alta contro l’Oneglia e poi testa a un bel derby prenatalizio”, conclude il dirigente biancorosso.