Carcarese da “10” se batte l’Aurora, Simone Basso: “Vogliamo incrementare il distacco”

La Carcarese prosegue la marcia trionfale nel campionato di Prima Categoria. Nove successi in altrettanti incontri consentono ai biancorossi di essere primi in classifica a + 7 sull’Aurora, la più diretta inseguitrice.

L’ultima partita dell’anno si presenta appetitosa per almeno tre aspetti. Battere l’Aurora significherebbe arrivare a Natale con 10 punti in più sulla seconda, con 10 successi su 10 e, cosa non meno importante in valle, vincere l’ennesimo derby. Insomma, i Chiarlone boys potrebbero meritarsi un “10”, in onore, anche, del celebre brano della presidentessa onoraria Annalisa Scarrone.

Il nuovo acquisto Simone Basso commenta così l’imminente big match: “Siamo consapevoli del distacco importante che ci separa da loro, cercheremo di vincere il derby per incrementarlo“. Per Basso, innesto proveniente dalla Cairese del mercato invernale, è arrivato l’esordio in biancorosso contro l’Oneglia: “Ero molto carico per questa partita. Al momento dell’ingresso in campo tutti i compagni mi hanno incitato. Anche se stavamo attraversando una fase complicata della partita, siamo riusciti a fare bottino pieno”.