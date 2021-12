Carcare, proseguono i lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione

Carcare. A Carcare proseguono gli interventi di sostituzione dei “corpi illuminanti” dei pali di proprietà comunale.

I lavori di efficientamento energetico hanno interessato alcune aree residenziali periferiche di Carcare e della frazione del Vispa e sono la prima parte di un progetto molto più vaso che prevede interventi sia sulle linee elettriche che sui pali della luce, in continuità e completamento dell’intervento eseguito alcuni anni da Enel sui pali di loro proprietà.

Gli interventi del primo lotto di sostituzioni continueranno nel 2022 e riguarderanno altre zone programmate: via Cattaneo, via Pascoli, via Carpeneto, via Leopardi, via Dufour, via De Amicis, via Nizzareto, via Boselli, via Rinchiuso.

In totale sono stati posizionati 53 nuovi punti luce e ne seguiranno altri 169.