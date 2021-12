Carcare, cantiere aperto in via Abba: ridurrà la strettoia artificiale del Bormida

Carcare. Procedono i lavori in via Abba, nel cantiere che si è aperto per la messa in sicurezza del fiume Bormida, con l’obiettivo, coerente con le norme di attuazione del Piano Assetto Idrogeologico del Po e grazie a uno specifico finanziamento regionale, di ridurre e mitigare gli effetti della strettoia artificiale, in una zona urbanisticamente molto delicata e densamente abitata.

“È in corso la realizzazione del nuovo muro di contenimento, nei pressi del ponte della SP29, spostato rispetto al preesistente per sfruttare con la viabilità stradale l’arcata, negli anni, interrata del ponte sul Bormida”, spiega il sindaco Christian De Vecchi.

“La viabilità a doppio senso si svilupperà tra il nuovo muro e la nuova scogliera, restituendo al letto del fiume su entrambe le sponde il volume d’acqua di un’arcata intera, aumentando la sezione utile per le piene alluvionali”, sottolinea ancora il primo cittadino.

Il progetto, che si inserisce nel vasto intervento inserito tra gli obiettivi strategici dell’amministrazione comunale di Carcare, vuole portare alla soluzione dei problemi legati al dissesto idrogeologico del suo territorio. Lo dimostrano i numeri economici dei finanziamenti pubblici ottenuti, oltre 4 milioni di euro nel bilancio 2021 per mettere in sicurezza il Bormida contro i rischi alluvionali.