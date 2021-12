Capodanno a Savona, ecco come sarà: proiezioni animate e conto alla rovescia sugli edifici che si affacciano in Darsena

Savona. I monumenti e gli edifici che si affacciano sulla Darsena saranno i protagonisti del Capodanno di Savona. “Un modo – spiega il vicesindaco Elisa Di Padova – per creare l’atmosfera di festa per tutti coloro che sceglieranno i ristoranti e bar del porto, cuore della movida, per la notte più lunga”.

L’obiettivo sarà raggiunto attraverso proiezioni in videomapping animate su Torretta, Campanassa, altri edifici, forse la sede della compagnia dei portuali Pippo Rebagliati, in piazza, o ancora il Priamar.

Dice Di Padova: “Stiamo ancora cercando di capire quale sarà l’apporto definitivo degli sponsor. Ancora un paio di giorni e poi presenteremo il programma definitivo del Capodanno e di tutte le iniziative per le feste, che saranno numerose e daranno un volto piacevole alla città”.

Per quanto riguarda Capodanno, Di Padova fa presente che sia le regole per il Covid (anche Genova ha annullato i suoi eventi), sia ragioni di bilancio, visto che la nuova giunta si è insediata da poco, non avrebbero permesso eventi come un concerto.

“Comunque – prosegue – ci saranno il conto alla rovescia per brindare tutti assieme a mezzanotte spaccata e animazioni che si ricollegano alla storia della città e alla sua stretta connessione con il porto, come ha sempre sottolineato il sindaco Marco Russo, per cui contiamo anche sulla collaborazione dell’Autorità di Sistema”.

Non solo Darsena. Sabato alle 17,30 sarà acceso l’albero di Natale sistemato sul palchetto fisso di piazza Sisto, non un albero tradizionale ma un’installazione formata da una spirale luminosa alta dieci metri: una festa resa ancor più gioiosa dal coro dei bambini dell’associazione Dna Musica.

Mezz’ora più tardi, alle 18, toccherà a piazza del Popolo, dove sarà sistemata una grande sfera luminosa con all’interno una panchina, particolarmente adatta per i selfie.

“Inoltre – continua Di Padova – c’è una serie di iniziative culturali programmate dall’assessore Nicoletta Negro, che interesseranno tutta la città a iniziare dall’apertura gratuita di Pinacoteca e musei. La Cultura, insomma, accenderà Savona. Mi piace poi ricordare ancora una volta la Marcia della Pace, organizzata a Savona il 31 dicembre”.

Di Padova vuole inoltre ringraziare i commercianti e le loro associazioni che si sono spese per le luminarie nelle vie della città: “L’anno prossimo vareremo un programma integrato tra Comune e commercianti che riguarderà, ognuno per la propria parte, monumenti e strade di Savona”.

Il 2022, secondo Di Padova, sarà l’anno della svolta: “Vareremo un calendario mese per mese, coordinando le iniziative di tutte le associazioni di cui la nostra città è ricca, con manifestazioni non fini a se stesse ma per interessare tutti i quartieri e riportare alla tradizione di un evento com’era il Grande Capodanno in Darsena, in grado di richiamare spettatori da tutto il Nord Ovest, ma anche di svolgere un’importante funzione sociale”.

L’ultimo pensiero del vicesindaco è per la sicurezza: “Naturalmente saremo particolarmente attenti a questo aspetto, sia per le norme sanitarie sia per l’ordine pubblico, grazie alla collaborazione tra prefettura, questura e tutte le forze dell’ordine, a cominciare dalla nostra polizia municipale con in testa il comandante Igor Aloi”.