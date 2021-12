Capodanno, Albenga non rinuncia alla festa ma cambia la formula con la musica diffusa

Albenga. La Città delle torri salva il capodanno con la musica diffusa. L’amministrazione comunale di Albenga, valutati i dati dell’emergenza Covid e gli aspetti tecnici e normativi, ha deciso di non rinunciare ai festeggiamenti di Capodanno, ma ne cambia la formula.

Musica diffusa a partire dalle 18, con concerti dal vivo a cura del Comune, dei commercianti e della Strobe S.r.l. nelle piazzette del Centro Storico.

Affermano il vicesindaco Alberto Passino e l’assessore agli eventi Marta Gaia: “L’amministrazione comunale ha deciso di salvare il capodanno, ma, per evitare assembramenti in un’unica piazza con un’alta concentrazione di persone, si è deciso di riproporre un format che ha già riscosso molto successo in altre occasioni”.

“Con la collaborazione dei commercianti e della Strobe S.r.l. proporremo concerti con musica dal vivo nelle diverse piazzette in modo da invogliare cittadini e visitatori a girare per tutto il nostro straordinario Centro Storico senza sostare in un’unica piazza e favorendo così, inoltre, anche le attività commerciali. Particolare attenzione è stata rivolta poi all’aspetto della sicurezza, infatti vi saranno controlli, anche attraverso steward in modo da vigilare sul rispetto delle norme vigenti”, concludono.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “La città di Albenga si adegua alle circostanze legate alla pandemia, ma non si arrende. Abbiamo deciso di non rinunciare al Capodanno e lo abbiamo rimodulato in modo da evitare assembramenti in un’unica piazza. Credo che in questo modo avremo comunque un evento diffuso e coinvolgente che permetterà a tutti di poter godere ancora di più della bellezza del nostro Centro Storico”.