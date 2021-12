Capodanno 2022? Tutti in Liguria, grazie al contributo fino a 300.000€

Che cos’è che rende davvero magico il periodo di Natale?

Fare l’albero insieme alla propria famiglia, correre in giro per le città alla ricerca dei regali, il magico countdown scandito dal calendario dell’avvento, le cene, i preparativi…

Ma non solo.

Anche osservare le città che si trasformano, con luci, colori, luminarie e addobbi lungo le strade, rendendo tutti i comuni dei piccoli e graziosi villaggi di Natale.

Ma con questo bando, un’intera regione avrà l’opportunità di essere il ritrovo per le perfette vacanze di Natale.

È la Liguria, dove i comuni hanno l’opportunità di ricevere fino a 300.000€ da impiegare in manifestazioni, iniziative, bancarelle per promuovere il territorio durante il periodo natalizio. Ma anche con luci, addobbi, luminarie e festoni che hanno il compito di colorare e rendere unico il soggiorno nella regione.

Babbo Natale, abbiamo trovato la tua seconda casa: la Liguria!

