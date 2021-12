Caos tamponi ad Albenga, Asl2 spiega: “Errore della scuola a trasmettere gli elenchi”

Albenga. “Il liceo Giordano Bruno di Albenga ha avuto accesso al punto tamponi dello Stadio Riva lunedí 6 dicembre, una giornata particolare in cui abbiamo registrato un incremento importante del numero di classi e da questo è scaturita anche la modifica della procedura dei tamponi per la scuola. Quel giorno, per smaltire le code si è deciso di passare ai tamponi molecolari, processati poi sul programma di gestione del nostro laboratorio. Quindi, abbiamo fatto avere alle famiglie gli esiti dei tamponi eseguiti un quella giornata”.

Così Virna Frumento, direttore della Struttura Complessa di Igiene e Sanità pubblica spiega la situazione code al drive throughallestito presso lo stadio Riva di stamattina dove gli alunni di 6 classi (si parla di circa un centinaio di famiglie) del liceo Giordano Bruno sono stati respinti senza poter eseguire il tampone.

“Successivamente – prosegue – non risulta giunta nessuna segnalazione del liceo e a fronte di una verifica posta in essere da entrambe le parti si è rilevato un errore nella trasmissione degli elenchi dalla scuola all’Asl. Si è comunque elaborato un protocollo congiunto tra Asl e scuola al fine di evitare il ripetersi dell’accaduto.”

“Scusandoci per il disagio arrecato alle famiglie, si sottolinea che, a fronte di una normativa in continua evoluzione e alla attuale crescita esponenziale dei contagi, tutti gli sforzi di entrambi gli enti sono concentrati sull’obiettivo di proseguire la didattica in presenza”, conclude Frumento.