Cantiere Santa Brigida a Celle, il sindaco: “Consolidamento case non ha dato risultati sperati”

Celle Ligure. “Anas ha informato che i consolidamenti effettuati sugli edifici non hanno ottenuto il risultato atteso”. Così il sindaco Caterina Mordeglia.

Cantiere e semaforo: tempi lunghi. Prosegue la battuta d’arresto per i lavori della parte terminale del rio Santa Brigida a Celle. Le operazioni per rafforzare le case del centro storico che avrebbero avuto danni dal cantiere per l’ampliamento del sottostante corso d’acqua per evitarne l’esondazione, non hanno dato esito soddisfacente.

Le operazioni effettuate sul campo prova con questa tipologia di intervento non hanno portato i risultati che si aspettavano.

“Rimaniamo in attesa delle nuove disposizioni concordate tra i Consulenti Tecnici d’Ufficio e i Consulenti Tecnici di Parte che saranno decise in Tribunale come le precedenti” ha concluso il primo cittadino. Ad oggi non si conoscono le tempistiche. Certo è che bisognerà attendere ancora per il ripristino del cantiere per la conclusione dei lavori e la conseguente reinstallazione del semaforo.