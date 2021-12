Campionato Invernale del Ponente, Farfallina e Prospettica dominano la prima manche

Domenica 12 dicembre 2021 è terminata con un totale di 5 prove svolte la 44 Cup Autumn, prima manche della XXXI edizione del Campionato Invernale del Ponente. Un bilancio molto positivo per il Comitato Organizzatore composto da CN Celle, LNI Savona, LNI Sestri P. e Varazze CN, con l’ospitalità della Marina di Varazze.

Sono state due le giornate in cui il vento non si è fatto vedere impedendo lo svolgimento delle prove previste, prontamente recuperate, come previsto dal bando con due prove giornaliere nelle giornate in cui il Golfo Varazze e Celle ha offerto condizioni ottimali offrendo lo spettacolo memorabile delle imbarcazioni che si davano battaglia in mare.

Sabato 11 dicembre la tramontana autunnale con punte di 20 nodi non ha tradito le aspettative e, complice un magnifico sole, nonostante le cime innevate, ha permesso lo svolgimento di due belle prove, tecnicamente molto combattute che hanno messo a dura prova gli equipaggi.

Non si può dire la stessa cosa di domenica quando nonostante il CdR fosse prontissimo nella posa del campo all’ora prevista, la tramontana ha deciso di ritirarsi per lasciare spazio ad un debole vento da sud est che purtroppo, non ha mai raggiunto una pressione sufficiente.

La classifica finale della 44 Cup Autumn.

La classifica finale della 44 Cup Autumn vede quindi nella categoria ORC su 23 partecipanti, Farfallina, il Corsa 915 di Davide Noli dello YC Sanremo, che domina la classifica e non lascia spa[1]zio agli avversari. Si conferma al secondo posto Batanga, Italia1198 di Guido Tabellini del Va[1]razze Club Nautico, penalizzato da un ritiro mentre al terzo posto conclude Lunatika il Sun Fast 3600 di Guido Baroni del Cv Orza.

In IRC, vince sempre Farfallina precedendo Lunatika e Batanga.

Nella categoria Gran Crociera con 16 partecipanti, cambiamenti al vertice grazie allo scarto, con l’esordio di Prospettica, Comet 41 di Vittorio Giardini del Varazze Club Nautico, che vince la 44 Cup precedendo Mediterranea, X363 di Marco Pierucci del CV Canottieri Domaso e Flu, il Solaris 44 di Daniele Riccardi del CN Il Porticciolo.

La premiazione si è svolta presso la Marina di Varazze accompagnata dal brindisi di auguri di Buone Feste da parte del Comitato Organizzatore e del Comitato di Regata e con l’arrivederci all’8 e 9 gennaio 2022 con la 44 Cup Winter.