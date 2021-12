Camera di Commercio: Lupi verso la riconferma, Berlangieri in pole come vice presidente

Savona. Domani, martedì 14 dicembre, alle ore 14.30, nella sede di Savona è convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

I componenti, che scendono dai precedenti 33 agli attuali 25, sono stati nominati dal presidente della Regione Liguria con decreto numero 7266 del 25/11/2021. La seduta, presieduta dal consigliere più anziano, Vincenzo Bertino, ha un solo punto all’ordine del giorno: l’elezione del nuovo presidente che avviene a scrutinio segreto.

Il nuovo consiglio rimarrà in carica per il quinquennio 2021-2026.

Non sono previsti compensi, tutte le cariche sono a titolo gratuito. La seduta d’inizio mandato prevede l’intervento del governatore ligure Giovanni Toti, “a testimonianza dell’attenzione della Regione verso l’azione e l’attività della Camera di Commercio, istituzione che opera a sostegno del sistema imprenditoriale e dell’economia del territorio nel suo complesso” afferma la nota camerale.

Salvo sorprese dell’ultim’ora l’attuale presidente Enrico Lupi dovrebbe essere riconfermato, dopo un primo mandato nel quale aveva preso il posto di Luciano Pasquale, che si era dimesso nel giugno 2020.

L’elezione del presidente arriva dopo rinvii e una fase di stallo, non senza polemiche sull’assegnazione dei posti per le diverse categorie economiche, anche in relazione ad una composizione più ridotta del Consiglio camerale (da 33 a 25 membri), senza contare lo scontro territoriale, e non solo, per lo stesso ruolo di presidente, sul quale gli industriali savonesi non hanno mai nascosto di voler rivendicare la posizione al vertice.

Anche per questo, in un contesto di precario equilibrio, per la carica di vice presidente il favorito è lo stesso Angelo Berlangieri, attuale presidente Uisv ed ex presidente Upa Savona. Il tutto si dovrà definire con il secondo, e altrettanto decisivo, step di rinnovo delle cariche, ovvero la metà di gennaio quando sarà nominata anche la nuova giunta della Camera di Commercio: per la provincia di Savona, stando ai rumors di questi giorni, dovrebbe entrare anche l’attuale direttore Cia Savona e presidente del GAL Valli Savonesi Osvaldo Geddo.