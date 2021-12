Camera di Commercio, insediamento Consiglio e prime reazioni: “Ora unità per guidare il rilancio economico”

Savona. A seguito del decreto del presidente della Regione che stabilisce la rappresentatività delle associazioni di categoria dei singoli settori (ottobre 2021), a conclusione di una complessa istruttoria le associazioni Confagricoltura e Cia, apparentate da una intesa, sono risultate rappresentare il 53,25% del settore nelle diverse province della CCIAA, con l’attribuzione del rappresentante del settore agricoltura (un unico rappresentante dopo la riforma) nel Consiglio della CCIAA Riviere di Liguria (Savona, Imperia e La Spezia).

CIA e Confagricoltura hanno congiuntamente designato per il ruolo di consigliere nella Camera di Commercio il direttore di Cia Savona Osvaldo Geddo, che ricopre l’attuale incarico per la provincia di Savona dal 1996: è stato sindaco di Ortovero dal 1999 al 2009, attuale presidente del GAL Valli Savonesi. Una figura considerata di esperienza e garanzia per rappresentare al meglio le esigenze del comparto agricolo e le sue filiere produttive.

In passato Osvaldo Geddo è stato anche vice presidente regionale di Cia Liguria e direttore provinciale del patronato Inac, oltre a membro dell’assemblea e del Consiglio direttivo dell’Istituto regionale per la Floricoltura, così come membro del Cda e del Comitato scientifico del Cersaa di Albenga, l’azienda speciale della Camera di Commercio.

Ieri la riconferma al ruolo di presidente di Enrico Lupi, a metà gennaio il rinnovo della giunta camerale per completare il rinnovo degli organi della Camera di Commercio Riviere di Liguria.

“Non posso che essere soddisfatto della nomina e dell’incarico di consigliere per il settore agricolo, che rappresenta una parte determinante del Pil provinciale e del sistema produttivo savonese” afferma lo stesso Geddo.

“Nonostante la fase ancora difficile rappresentata dall’emergenza pandemica, il comparto rappresentato da tutte le filiere agricole vuole essere protagonista della ripresa e del rilancio economico, cogliendo tutte le opportunità a sostegno delle imprese per garantire un futuro di sviluppo per il nostro territorio” conclude il consigliere camerale.

“E’ stato fatto il primo passo concreto e positivo sull’attività della Camera di Commercio con l’elezione del presidente Lupi” ha affermato il direttivo di Aassoutenti.

“La generale convergenza dei consiglieri presuppone una collaborazione futura per affrontare i temi cruciali di carattere economico e sociale che riguardano interessi generali e diffusi nelle tre province di Imperia, Savona e Spezia. Certamente lo sviluppo economico è condizionato da una situazione sociale che va affrontata in tutti i suoi aspetti secondo le norme esistenti per la tutela dei cittadini, in quanto consumatori e utenti di servizi pubblici e controparte dei fornitori di beni e servizi”.

“Le otto associazioni dei Consumatori che hanno delegato Assoutenti a rappresentarle, nella persona di Gian Luigi Taboga svolgono un ruolo importantissimo nel settore dei trasporti, dei servizi dell’energia, delle telecomunicazioni, dei servizi bancari, assicurativi e di tutte le intermediazioni tra privati e fornitori non solo residenti ma anche in qualità di turisti-consumatori. Punto centrale dell’attività richiesta sarà la redazione di tutte le “Carte di qualità dei servizi” che obbligatoriamente vedono la partecipazione delle associazioni dei consumatori” conclude Assoutenti.