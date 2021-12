Calice Ligure, nuova strada in località Cipressi: completato l’intervento di asfaltatura

Calice Ligure. Un intervento atteso da diverso tempo, arrivato finalmente alla sua conclusione e per il quale è arrivato il ringraziamento da parte dei residenti: stiamo parlando della strada di collegamento per località Cipressi, nel comune di Calice Ligure, in un tratto viario che riguarda anche il territorio finalese.

“I residenti di località Cipressi nel comune di Calice Ligure ringraziano il sindaco, la giunta ed i tecnici che, unitamente ai responsabili del Comune confinante di Finale Ligure, hanno permesso che si avverasse a questo “miracolo” e avere finalmente una strada asfaltata per raggiungere le rispettive abitazioni e non più una pista da cross tutta buche e pantani…” affermano gli abitanti.

Si tratta di un’opera concertata con l’amministrazione di Finale Ligure, dopo che era stato avviato anche un parallelo intervento sull’illuminazione pubblica.

“Siamo felici di aver portato a termine questi lavori, indispensabili per i residenti della contrada – afferma il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi -. La strada si collega anche alla stessa provinciale ed era in pessime condizioni oltre che per il normale transito e accesso alle abitazioni, anche per una questione di sicurezza stradale”.

“L’intervento concluso rientra in un più ampio programma della nostra amministrazione per nuovi asfalti su strade statali e primarie del territorio calicese, alcuni soggetti a finanziamenti e contributi (legati ad opere di messa in sicurezza e prevenzione del rischio idrogeologico), altri in itinere con l’inserimento a bilancio di risorse comunali” conclude il primo cittadino.