Calice, l’amministrazione comunale in visita a Villa Alfieri

Calice Ligure. Nei giorni immediatamente precedenti il Natale l’amministrazione comunale di Calice Ligure ha accolto l’invito rivolto dal nuovo direttore della residenza protetta Villa Alfieri Luca Frediani e il sindaco Alessandro Comi e l’assessore al sociale Enrica Brambilla si sono recati presso la stessa struttura ed hanno portato ai presenti gli auguri.

“In tempi ancora purtroppo difficili a causa del persistere della pandemia è stato un piacere esprimere anche agli operatori impegnati in tale attività il nostro ringraziamento per l’attenzione posta a salvaguardia dei loro ospiti – spiegano dal Comune – Sarebbe desiderio di tutti i loro familiari poter accedere a tali spazi e quindi visitare i loro cari senza le limitazioni imposte concernenti il rispetto del distanziamento ed altre attenzioni ma credo che altrettanto sentita sia la necessità di tutelare la loro salute e quindi diventi comprensibile quanto già messo in atto dalla direzione e quanto sarà necessario organizzare per le future visite”.

“Un ringraziamento speciale a don Selva per la sua disponibilità a celebrare una messa in loco per gli ospiti della residenza, momento molto sentito ed apprezzato da molti. Rinnoviamo a tutti loro ed agli operatori impegnati lavorativamente presso Villa Alfieri i nostri migliori auguri per un nuovo anno ancora più sereno e ricco di affetto e soddisfazioni, al nuovo direttore un augurio di buon lavoro certi che la serietà e la sensibilità dimostrata in questo incontro sapranno portare adeguati frutti al suo operato”.

“L’amministrazione comunale sarà come sempre a disposizione sua be del personale impiegato, delle persone qui ospitate e dei loro familiari per qualsiasi cosa possa essere utile ad un sempre migliore svolgimento del loro lavoro e ad un’adeguata e soddisfacente permanenza in struttura dei loro ospiti”.