Calcio, troppo Soccer per la Veloce. Frumento: “Spiace per il morale”

La seconda forza del campionato regola la Veloce con un netto 4-1, confermando due situazione: il loro ottimo periodo di forma, e il momento grigio degli avversari.

In un torneo così aperto come la Promozione ci si può aspettare di tutto, ma ci sono momenti della stagione dove urge fare punti.

Per i granata arriveranno due scontri salvezza fondamentali contro la Baia Alassio e il Celle, fanalino di coda della classifica.

Dunque, mister Frumento ha analizzato così la proibitiva sfida contro il Soccer Borghetto: “Abbiamo giocato contro una delle squadre che si contenderà il campionato, molto forte specialmente in fase offensiva. Noi abbiamo retto un po’ ma avevamo troppe assenze e mancavano delle sostituzioni di spessore. Certo, sono entrati dei ragazzi del 2005 che hanno fatto bene, ma contro squadre così bisogna pagare dazio in questo modo. Mi spiace per il morale dei ragazzi, soprattutto alla vigilia di partite così decisive: spero di recuperare 3 o 4 giocatori importantissimi per noi, anche a livello di esperienza e di ricambi”.

Sulle condizioni di Grabinski:“L’ho fatto entrare gli ultimi 10 minuti sul 2-1: un giocatore come lui è altamente pericoloso nelle varie situazioni di palla inattiva, lo sappiamo tutti. Però non era al meglio e spero di recuperarlo a pieno per la prossima partita”.

Una nota positiva è la presenza di tanti ragazzi provenienti dalle giovanili: “Il nostro obiettivo è quello di portare questi ragazzi alle soglie della prima squadra, nonostante siano ancora molto giovani. Il lavoro che stanno facendo i loro allenatori sta facendo crescere alcuni giocatori che meritano di essere presi in considerazione, dandoci una mano in una condizione non facile; ma sono certo che, in condizioni migliori, potrebbero fare di più anche loro”.