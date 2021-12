Calcio, Serie D; Francesco Virdis commenta il pareggio contro il Vado: “Un punto che ci serviva, sempre emozionante giocare in Liguria”

Vado Ligure. Ieri allo stadio Ferruccio Chittolina si è disputato uno dei match validi per la quattordicesima giornata di Serie D (Girone A). A sfidarsi sono state Vado ed Asti, due squadre accomunate dalla voglia di vincere per abbandonare le rispettive posizioni in classifica. Alla fine è stato 2-2, un pareggio che ha lasciato l’amaro in bocca tra le file dei padroni di casa soprattutto per l’enorme mole di occasioni create ma non concretizzate.

Il grande protagonista della seconda frazione, grazie ad un gol da cineteca, è sicuramente stato Francesco Virdis, ex conoscenza di Savona e Finale tornato nel savonese indossando la maglia dell’Asti Calcio. Per lui (con quello siglato ieri) sono già sei le reti messe a segno in questa stagione, marcature che permettono al classe 1985 di essere il capocannoniere dei biancorossi e ai piemontesi di poter contare su un giocatore di qualità assoluta.

Al termine del match non poteva dunque mancare un commento da parte del bomber originario di Ozieri, il quale ha dichiarato: “Sono contento per il gol ma soprattutto per un punto che ci serviva per rimpinguare la classifica”. Successivamente non è poi mancato un riferimento relativo ai ricordi savonesi da parte dell’attaccante sardo, ancora emotivamente e logisticamente molto legato alla provincia di Savona.

È terminata in questa maniera l’intervista a Francesco Virdis, bomber pronto a trascinare l’Asti verso una salvezza tranquilla come meglio sa fare, ovvero a suon di gol e giocate spettacolari. Sul fronte Vado, nonostante una rosa ridotta all’osso causa infortuni e partenze, resta invece il rammarico di un’altra occasione persa. I piemontesi mantengono invece tre distanze di margine dalla zona retrocessione.