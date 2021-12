Calcio, Quiliano. Mister Ferraro plaude i suoi: “Non invidio niente al Savona”

Una partita seguita dalle polemiche ma che il suo meglio lo dà in campo, come sempre.

Il Savona di mister Balleri continua la propria striscia positiva, agganciando la Sampierdarenese a 22 punti. Ma questo campionato di Prima Categoria è bello perché livellato su tutta la classifica.

Sulla strada degli striscioni c’è stato il Quiliano, una formazione che sta ben figurando con prestazioni convincenti e ottimo gioco.

Il tecnico Enrico Ferraro non ha potuto far altro che applaudire i suoi: “Sono contento dello spirito dei ragazzi nel voler affrontare questa sfida: abbiamo sempre provato a giocare, come facciamo tutte le partita. Diamo merito al Savona, che nel secondo tempo è stato più bravo di noi, soprattutto nel reparto offensivo che è di due categorie superiori. Ma ripeto, io ho fatto i complimenti alla mia squadra per l’atteggiamento dimostrato in campo”.

L’attaccamento ai suoi ragazzi è chiaro: “Sul piano del gioco non invidio niente al Savona. Io guardo ai miei ragazzi, e ogni partita diamo un espressione di calcio volendo sempre giocare. Anche oggi sul 3-1 abbiamo giocato fino alla fine, facendo una bella figura contro organici di spessore come i biancoblu”.