Calcio, Pietra. La gioia di Mario Pisano: “Vittoria crocevia”

Il Pietra sbanca lo stadio Annibale Riva, grazie alle reti di Metalla e Alfano, portandosi a casa l’intera posta in palio.

Una partita gestita bene dall’inizio alla fine, sfruttando i momenti dove fare male all’Albenga.

Con questi tre punti i biancoazzurri vanno a quota 20, attaccandosi al treno per i playoff, pieno zeppo di pretendenti vogliosi di trovare un posto a sedere.

La soddisfazione di mister Mario Pisano è tanta, sottolineando la grande coesione di chi lavora per questa società: “Questa è una vittoria che ci voleva, che sento di dedicare a tutto l’ambiente del Pietra. In questi anni ne abbiamo passate tante ma siamo rimasti tutti uniti, sentendo delle cose false e bruttissime su di noi che non abbiamo voluto ascoltare, lavorando e stando zitti. Quest’anno non siamo partiti bene e ciò ha reso più forte il rumore delle parole dei nemici. Nonostante tutto questo, abbiamo continuato a credere ai nostri calciatori e al nostro modo di pensare, e ora stanno arrivando dei risultati. Non abbiamo vinto nulla, certo, ma questo vuol dire che il nostro modo di lavorare è giusto: tanta organizzazione, puntare prima sul materiale umano che su quello tecnico, facendo anche delle scelte scomode”.

Momento di forma per il Pietra, questo Pisano lo sa: “Sento di più le partite con squadre un po’ più in difficoltà in classifica, visto che l’allenatore in quei casi deve caricare di più a livello mentale. Questa però la sentivo perché sapevo potesse essere un crocevia importante per la nostra stagione: io sono convinto che la nostra rosa, anche con qualche aggiustamento, possa dire la sua contro tutti. Ti faccio tre nomi a caso come Alfano, Metalla e Insolito: tanti me li avevano descritti come dei soggetti da non inserire all’interno dello spogliatoio, invece secondo me erano ragazzi che avevano solo bisogno di essere capiti e trattati nel modo giusto. E quindi sapevo che questo gruppo aveva bisogno di ulteriori conferme, oggi ci sono state”.

Anche la tanto cercata “continuità” pare essere stata trovata: “In questi ultimi periodi ho dovuto lavorare più sulla testa che sul campo: c’era da far capire che bisogna giocare con il petto in fuori, con la testa alta contro chiunque. Alcune volte prestazioni belle non hanno coinciso con il risultato, ma penso che nell’inferno del Riva tutti i ragazzi sono stati bravi”.