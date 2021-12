Calcio, Pietra. Il DS Vassallo presenta la nuova maglia: “Un ricordo a Luigino Fulvio”

La presentazione in comune di questa mattina ha messo in luce una novità, ma pare non sia stato l’esclusivo intento del sodalizio biancoceleste.

Il direttore sportivo, Roberto Vassallo, è entrato da poco a far parte dell’organigramma.

Tuttavia, essendo pietrese doc, sa benissimo di chi è stata una figura fondamentale per l’intero ambiente.

Così questa novità si trasforma in un ricordo, enunciato dallo stesso neo DS: “Aldilà di tutto, questa nuova maglia ci dà modo di ricordare una figura fondamentale, che sarà sempre nella memoria e nel cuore di tutto il Pietra Ligure Calcio: ovvero il nostro presidente onorario alla memoria, Luigino Fulvio. I colori biancocelesti sono un omaggio al Pietra, ma anche alla sua memoria: ha sempre accomunato quei colori al Pietra Ligure, per cui ci piace pensare che ogni volta ci sarà anche lui assieme a quelli che erano i suoi ragazzi. Seconda maglia gialloblù, anch’essa un ricordo di Luigino visto che sottolineava sempre questo abbinamento per le seconde maglie del Pietra”.

Ma non finisce qui: “L’altro omaggio è alla tradizione, avendo sempre avuto la maglia con gli striscioni più larghi rispetto alle classiche strisce verticali. Ora il Pietra è tornato ad avere i suoi colori, con la speranza di poterli portare più a lungo e in alto possibile”.

In pochi si sarebbero aspettati di vedere Vassallo svolgere una funzione dirigenziale, invece: “Per me è una grande occasione: mi sono trovato a vivere un’avventura nuova e per me, giorno dopo giorno, è un’occasione nuova di accrescere delle conoscenze. Ho la fortuna di lavorare al fianco di un dirigente che per me è un punto di riferimento, parlo di Luca Filadelli, in una società organizzatissima e uno staff tecnico di primo ordine, guidato da mister Mario Pisano. Non avrei mai pensato di poter affrontare questa esperienza, ma col passare del tempo mi sta piacendo sempre di più”.