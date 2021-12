Calcio, Pietra e Varazze alla ricerca di un Natale coi tre punti. La webcronaca del match

PIETRA LIGURE 0 vs VARAZZE 1 (13′ Severi, 30′ rig. Tracanna )

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Una sfida da non sottovalutare quella odierna: i padroni di casa vogliono confermare il grande periodo di forma, gli ospiti per avvicinarsi ad una posizione di classifica più alta, per poi giocarsi tutte le proprie carte.

Ultima sfida del 2021 per entrambe le compagini, che non vogliono aspettare Babbo Natale per il regalo, ma farselo direttamente conquistando tre punti fondamentali per il proprio cammino.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Berruti, Pili, Praino, Balla, Insolito, Puddu, Rovere, Roda, Genta, D’Arcangelo, Metalla. A disposizione di mister Pisano ci sono: Pastorino, Corciulo, Tona, Battuello, Varaldo, Shani, Ballone, Alfano, D’Aiuto.

Varazze: Faggiano, Patrone, Rossi, Severi, Andreoni, Caruso, Filippone, Bottino, Tracanna, Iardella, Cavallone. A disposizione di mister Marzano ci sono: Parodi, Damonte, Buffo, Berardinucci, Perasso, Perata, Rebagliati, Petrone, Farci.

L’incontro sarà diretto dal direttore di gara campano Vincenzo Marra (della sezione di Agropoli), coadiuvato dagli imperiesi Lazzaro e Grossi.

La cronaca

Primo tempo

1′ Inizia la partita, biancocelesti con le nuove divise sociali.

3′ Prova la botta di prima intenzione Rovere: grande risposta di Faggiano che spedisce la sfera in angolo.

5′ Si fa vedere il Varazze cercando di pressare alto sulle ripartenze del Pietra.

11′ Ancora pericoloso il Pietra! Insolito scatta sulla fascia e cerca il destro a incrociare: ancora bravo Faggiano a dire di no.

13′ SEVERI! IL VANTAGGIO DEL VARAZZE! Metalla va a terra a centrocampo e recupera il pallone lo stesso numero 4, che avanza di qualche metro e prova il tiro da fuori: palo e grande gol per il centrocampista neroazzurro.

20′ Il Pietra sta cercando di raggiungere il pari, pur di scoprirsi e rischiare di prendere delle imbucate fatali.

23′ Ci prova Rovere servito da Insolito: para facilmente Faggiano.

28′ Continuano gli attacchi dei padroni di casa che, dopo due calci d’angolo, sta spingendo sempre più.

29′ CALCIO DI RIGORE PER IL VARAZZE! Una disattenzione difensiva che ha fatto infuriare mister Pisano ha concesso un penalty grave per le sorti della gara: Pili entra male e causa il rigore.

30′ TRACANNA! Berruti intuisce ma il pallone entra: è 2-0 ospiti.

34′ Padroni di casa un po’ scossi dal doppio vantaggio di poco fa, serve più lucidità per riaprire la gara con un buon Varazze in campo.