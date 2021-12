Questa mattina, presso il comune di Pietra Ligure, sono state inaugurate le nuove divise della squadra locale.

Un evento importante per una realtà in completa evoluzione, spinta dall’entusiasmo e la voglia di crescere sempre di più.

Risultati sportivi a parte, questa è stata un’occasione di incontro tra sport e amministrazione: due ambiti che, unendo le proprie forze, possono diventare la chiave per uno sviluppo importante dell’intero aspetto comunale.

Delle nuove divise che richiamano al passato, ai vecchi colori del Pietra, ma con uno stile moderno.

Il sindaco, Luigi De Vincenzi, e il presidente biancoazzurro, Claudio Faggiano, hanno commentato una mattinata ricca di novità.

Parte il primo cittadino pietrese, sottolineando la coesione tra l’amministrazione e il Pietra Ligure Calcio: “Una giornata importantissima non solo per il discorso della maglia, ma per continuare un percorso che, da quattro anni a questa parte, sta dando grandi risultati: una società e una squadra che funzionano bene, un’amministrazione comunale che è attenta a questo aspetto e credo che, tutti insieme, potremo dar ancora più forza a una realtà che ha tanti ragazzi. Non dimentichiamoci tutto il bacino di giovani all’interno del Pietra che saranno il nostro futuro: non solo per il calcio, ma anche in tutti gli aspetti di crescita. Un grande merito alla società, che sta confermando il suo bel lavoro con i risultati calcistici ottenuti”.

Continua Faggiano: “Siamo contenti di essere qui questa mattina, facendo questa presentazione presso un’amministrazione che tanto ci ha aiutato in questi anni. Sulla maglia c’è il logo turistico della città e voglio ringraziare, come detto, l’amministrazione e la cittadinanza pietrese: un’immagine bella di Pietra Ligure”. E sugl’ultimi buoni risultati ottenuti dalla sua squadra: “Non avevamo dubbi che la squadra avrebbe raggiunto dei risultati non appena fosse stata al completo, ora stanno arrivando”.

Anche il sindaco De Vincenzi è contento di come sta andando il team di Mario Pisano: “Io lo sto seguendo con grande piacere, ma vedo che lo stanno seguendo anche chi del territorio ha deciso di sponsorizzare la società sportiva. Questo è un segnale di fiducia e attenzione per queste cose, da sindaco non posso che esserne contento”.