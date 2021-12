Calcio, il Pietra soffre ma vince 3-2 contro l’Arenzano

PIETRA LIGURE 3 (12′ Praino, 44′ ag Pirozzi, 48′ Alfano) vs ARENZANO 2 (9′ ag Puddu, 79′ Minardi)

Buon pomeriggio ai nostri lettori dallo stadio De Vincenzi di Pietra Ligure.

Una sfida che mette di fronte due squadra nel limbo della classifica e, vincendo oggi, potrebbero crearsi seri presupposti per poter puntare un po’ più in alto.

Entrambe le formazioni vengono da due vittorie: i padroni di casa sono usciti coi tre punti dal Morel di Ventimiglia, mentre gli ospiti hanno letteralmente annientato la capolista Taggia con un indiscutibile 4 a 1.

Oggi solo una di loro potrà agguantare i tre punti, quindi non resta solo che aspettare il fischio d’inizio e gustarsi la partita.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Pastorino, Pili, Praino, Balla, Insolito, Puddu, Genta, D’Arcangelo, Metalla, Alfano, Giglio. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Berruti, Corciulo, Tona, Battuello, Vignaroli, Shani, Varaldo, D’Aiuto, Ballone.

Arenzano: Poggi, Cosentino, Capello, Lupi, Rusca, Pirozzi, Fossati, Rossi, Galleri, Damonte A, Mancini. A disposizione di mister Alberto Corradi ci sono: Repetto, Degl’Innocenti, Boggiano, Deri, Cistaro, Garetto, Damonte L, Minardi, Pellicciari.

Dirige l’incontro il signor Bordone della sezione di Chiavari, coadiuvato dai signori Cantoni (Chiavari) e Romero (Genova)

La cronaca

Primo tempo

1′ Fischia Bordone, inizia Pietra-Arenzano.

4′ Inizio partita di studio tra le due formazioni che, col palleggio, cercano di captare le possibilità di avanzata.

10′ ARENZANO IN VANTAGGIO! Autogol inspiegabile di Puddu che nella mischia calcio il pallone nella propria porta! Il Pietra deve già rincorrere.

12′ PAREGGIA SUBITO IL PIETRA! Sugli sviluppi di un calcio piazzato il pallone arriva a Praino che calcia di prima intenzione verso la porta: il difensore biancoazzurro calcia bene e mette a rete.

14′ Prendono fiducia i ragazzi di Pisano, dopo un po’ di stupore dopo l’autogol.

20′ Occasione per l’Arenzano con Damonte: il numero 10 calcia al volo sfruttando un ottimo crosso ma la palla finisce di poco a lato

21′ Occasione anche per il Pietra con Giglio che, dopo un ottimo pallone servito da Insolito, calcia alto.

26′ Rimane a terra Galleri in area di rigore, entrano i sanitari.

31′ Ammonito Rusca che ferma l’avanzata di Metalla verso l’area di rigore. Rimane a terra il numero 17, che viene soccorso dallo staff medico.

33′ Il Pietra deve aspettare di battere l’angolo per un altro intervento dei sanitari ospiti per soccorrere Capello.

34′ Rientra Capello che pare stare meglio.

38′ Esce male Poggi e prova ad approfittarne Alfano con un colpo di testa verso la porta: il pallone esce di poco, ma il Pietra c’è.

40′ Ammonito anche Galleri per una manata su Praino.

41′ PARATA INCREDIBILE DI PASTORINO! Fossati calcia forte verso la porta e l’estremo difensore dice di no.

44′ PASSA IN VANTAGGIO IL PIETRA! UN ALTRO AUTOGOL! Sugli sviluppi di un calcio di punizione Pirozzi ospite colpisce involontariamente la palla verso la propria porta.

45′ L’arbitro ha segnalato 2 minuti di recupero

46′ Primo giallo tra le file di casa: a beccarsi l’ammonizione è D’Arcangelo

47′ Finisce il primo tempo al De Vincenzi, il Pietra è in avanti.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa senza alcun cambio.

3′ ALFANO! IL PIETRA VA SUL DUPPIO VANTAGGIO! Il numero 19 salta la difesa genovese con una serie di dribbling e deposita la sfera alle spalle di Poggi.

6′ Prime mosse per l’Arenzano: escono Lupi e Cosentino per Minardi e Boggiano.

14′ Altra sostituzione per gli ospiti: dentro Garetto per Capello.

18′ OCCASIONISSIMA PER IL PIETRA! Genta si ritrova dal limite dell’area, dopo una grande azione in solitaria di Insolito, e calcia in porta, trovando la ribattuta di Poggi. L’ex centrocampista del Finale si ritrova nuovamente la palla sui piedi davanti alla porta, ma spara alto.

22′ Tramonta il sole al De Vincenzi, inizia l’ultima mezz’ora di gioco.

25′ Minuto confusissimo al De Vincenzi! Dopo una mischia a ridosso delle due panchina, l’arbitro va a colloquio con il guardalinee e in simbiosi decidono di espellere il neoentrato Garetto e ammonire Metalla. Conseguentemente viene buttato fuori anche Corradi per proteste.

26′ Esce Rusca per Deri tra le file dell’Arenzano, in dieci uomini e senza allenatore in panchina.

30′ Si gioca i primi cambi mister Pisano: entrano Tona e Corciulo per Puddu e D’Arcangelo.

302′ Viene ammonito Genta per un fallo a centrocampo.

33′ Giglio ha l’occasione per far andare il Pietra sul 4-1, ma Poggi si oppone.

34′ ACCORCIA L’ARENZANO! MINARDI ACCENDE LE SPERANZE DEI GENOVESI! La conclusione da fuori area finisce alle spalle di Pastorino, ora il Pietra deve resistere.

37′ L’Arenzano cerca il pari e mette dentro altre forze fresche: entra Pellicciari per Galleri. Il Pietra risponde inserendo Battuello per Insolito.

39′ Gioco fermo al De Vincenzi per l’intervento dello staff medico per soccorrere Metalla, che ha preso un colpo alla testa.

41′ BATTUELLO SI DIVORA IL GOL VITTORIA! Il numero 9, trovatosi davanti a Poggi, prova il pallonetto: di poco a lato e occasionissima sfumata.

43′ Ammonito Mancini per un fallo tattico: ultimi minuti di gioco, si sente la pressione.

45′ Cinque minuti segnalati dall’arbitro, la partita è ancora lunga.

46′ Rimane a terra Alfano con i crampi, potrebbe slittare il fischio finale mentre Pisano effettua una sostituzione: ingresso di sostanza con Corciulo che sostituisce lo stesso numero 19.

48′ L’Arenzano attacca a pieno organico, il Pietra cerca di ripartire soffrendo ma non sfruttando le occasioni per chiuderla. Il tempo scorre e la tensione e sempre più alta.

50′ FISCHIA TRE VOLTE BORDONE! VINCE IL PIETRA!

Una vittoria importantissima per i padroni di casa, trovando la seconda vittoria stagionale tra le mura amiche. Vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo una buona serata.