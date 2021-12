Calcio, il Pietra si gode un grande Alfano: “Sento la fiducia di tutti”

La vittoria di settimana scorsa è stato un vero e proprio crocevia per il Pietra, come ha detto Mario Pisano.

Un crocevia per la classifica, un crocevia per le ambizioni. Insomma, tre punti di prestigio che permettono di lavorare con fiducia.

L’inizio di stagione ha un po’ oscurato agli occhi di tutti le buone frecce dell’arco biancoceleste, mentre strada facendo stanno spiccando sempre di più. Uno su tutti è Nicolò Alfano, classe ’98, e riscoperto dal tecnico andorese dopo un periodo negativo per lui.

Un gol e un assist che valgono tre punti: “Arrivavamo da due buone vittorie con Ventimiglia e Arenzano, due avversari tosti da affrontare. Venire a vincere al Riva non era facile, davanti a questo pubblico e a una squadra strutturata per vincere. Ma oggi il gruppo a risposto bene, con l’atteggiamento e lo spirito giusto, e sono contento per il gol ma soprattutto per questi tre punti: spero ne arriveranno molti altri”.

Il reparto offensivo sembra lavorare molto bene assieme: “Davanti ci troviamo da Dio: siamo giocatori giovani, ci basta uno sguardo per intenderci. Elvis mi ha dato la palla e ho provato a restituirgliela nel migliore dei modi, poi ci ha pensato lui a insaccarla in rete”.

Con il periodo no alle spalle, Alfano è pronto a giocarsi tutte le proprie carte: “Mi mancava la continuità un po’ per mie scelte sbagliate, un po’ per infortunio e coronavirus che mi hanno lasciato fermo. Vedere le partite dagli spalti mi faceva male, ho sempre continuato ad allenarmi da solo qui al Riva, cercando di farmi trovare pronto. Sono felice di star giocando e a Pietra sento la fiducia dei compagni, del mister e della società: sono in un ambiente sereno nel quale ci si può esprimere al meglio”.