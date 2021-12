Calcio, doppio colpo per il Pietra: annunciati Cavallone e Berruti

A due giorni dalla sfida contro l’Arenzano, il Pietra ha annunciato un doppio colpo di mercato per arricchire l’organico di mister Mario Pisano.

I due giocatori calciatori in questione sono l’attaccante Giacomo Cavallone e il portiere Daniel Berruti, dal Varazze e dallo stesso avversario che arriverà al De Vincenzi questa domenica.

Il comunicato della società:

“L’A.S.D. Pietra Ligure 1956, in vista del prosieguo della stagione calcistica 2021-2022, comunica di aver perfezionato l’accordo per le prestazioni sportive di Giacomo Cavallone, attaccante classe 2000 proveniente dall’A.S.D. Varazze Don Bosco 1912. Contestualmente la società comunica il ritorno in maglia biancoceleste dopo l’avventura vissuta nella stagione 2019/2020 di Daniel Berruti, portiere classe 2001, reduce dall’esperienza con l’A.S.D. Arenzano Football Club. A Giacomo e Daniel vanno i migliori auguri per un’avventura pietrese ricca di successi”.