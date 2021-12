Calcio, D’Arcangelo riacciuffa il Varazze nel finale: è 2-2

PIETRA LIGURE 1 (41′ Alfano) vs VARAZZE 2 (13′ Severi, 30′ rig. Tracanna )

Buon pomeriggio a tutti dallo stadio “De Vincenzi” di Pietra Ligure.

Una sfida da non sottovalutare quella odierna: i padroni di casa vogliono confermare il grande periodo di forma, gli ospiti per avvicinarsi ad una posizione di classifica più alta, per poi giocarsi tutte le proprie carte.

Ultima sfida del 2021 per entrambe le compagini, che non vogliono aspettare Babbo Natale per il regalo, ma farselo direttamente conquistando tre punti fondamentali per il proprio cammino.

Le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Berruti, Pili, Praino, Balla, Insolito, Puddu, Rovere, Roda, Genta, D’Arcangelo, Metalla. A disposizione di mister Pisano ci sono: Pastorino, Corciulo, Tona, Battuello, Varaldo, Shani, Ballone, Alfano, D’Aiuto.

Varazze: Faggiano, Patrone, Rossi, Severi, Andreoni, Caruso, Filippone, Bottino, Tracanna, Iardella, Cavallone. A disposizione di mister Marzano ci sono: Parodi, Damonte, Buffo, Berardinucci, Perasso, Perata, Rebagliati, Petrone, Farci.

L’incontro sarà diretto dal direttore di gara campano Vincenzo Marra (della sezione di Agropoli), coadiuvato dagli imperiesi Lazzaro e Grossi.

La cronaca

Primo tempo

1′ Inizia la partita, biancocelesti con le nuove divise sociali.

3′ Prova la botta di prima intenzione Rovere: grande risposta di Faggiano che spedisce la sfera in angolo.

5′ Si fa vedere il Varazze cercando di pressare alto sulle ripartenze del Pietra.

11′ Ancora pericoloso il Pietra! Insolito scatta sulla fascia e cerca il destro a incrociare: ancora bravo Faggiano a dire di no.

13′ SEVERI! IL VANTAGGIO DEL VARAZZE! Metalla va a terra a centrocampo e recupera il pallone lo stesso numero 4, che avanza di qualche metro e prova il tiro da fuori: palo e grande gol per il centrocampista neroazzurro.

20′ Il Pietra sta cercando di raggiungere il pari, pur di scoprirsi e rischiare di prendere delle imbucate fatali.

23′ Ci prova Rovere servito da Insolito: para facilmente Faggiano.

28′ Continuano gli attacchi dei padroni di casa che, dopo due calci d’angolo, sta spingendo sempre più.

29′ CALCIO DI RIGORE PER IL VARAZZE! Una disattenzione difensiva che ha fatto infuriare mister Pisano ha concesso un penalty grave per le sorti della gara: Pili entra male e causa il rigore.

30′ TRACANNA! Berruti intuisce ma il pallone entra: è 2-0 ospiti.

34′ Padroni di casa un po’ scossi dal doppio vantaggio di poco fa, serve più lucidità per riaprire la gara con un buon Varazze in campo.

39′ Occasione Pietra! Insolito corre e fa da una fascia all’altra, mettendo un bel pallone in mezzo cercando di cercare Metalla: sfera che non arriva e occasione sciupata.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

46′ Fischia due volte Marra: il Varazze è sopra di due.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa, nessun cambio tra le due formazioni.

3′ Filippone si avventa al limite dell’area e Puddu lo atterra: calcio di punizione e giallo per il numero 8 biancoceleste.

4′ Dopo neanche un minuto viene ammonito lo stesso Filipponi per un fallo su Insolito.

7′ Il Varazze ha l’occasione per chiuderla. Un inspirato Filipponi serve un gran pallone in mezzo trovando Tracanna tutto solo: il numero 9 non impatta e brividi per i locali.

10′ Rimane ancora fuori dal campo Iardella, che ha preso un forte colpo alla testa in un contrasto con Pili: tra poco ci sarà il cambio.

12′ Arrivano due cambi per i locali: dentro Alfano e Tona per Puddu e Roda. Invece gli ospiti cambiano l’infortunato Iardella per Buffo.

17′ Varazze in dieci! Filippone si becca il secondo giallo e finisce sotto la doccia: ora tocca al Pietra.

21′ D’Arcangelo prova la conclusione da lontanissimo, ma la palla va fuori di pochissimo.

25′ Cambio tra le file del Varazze: entra Perasso per far rifiatare Tracanna, l’autore del penalty.

28′ Grandissima combinazione tra Alfano e Rovere, che calcia di prima intenzione colpendo la traversa: azione però viziata dalla posizione irregolare del numero 10.

32′ Continuano gli attacchi dei padroni di casa, con un ispiratissimo Alfano subentrato molto bene: ma la difesa neroazzurra è attentissima.

35′ Finisce la partita di Cavallone, al suo posto Rebagliati.

41′ ALFANO! RIACCORCIA LE DISTANZE IL PIETRA! Grande giocata di Insolito che mette in mezzo un gran pallone per il neoentrato, che riaccende le speranze del Pietra.

41′ Contestualmente entra Farci per Bottino tra le file del Varazze.

45′ L’arbitro ha segnalato 5 minuti di recupero.

47′ Il Pietra sta provando a tutti in modi a pareggiare, ma i varazzini sembrano reggere bene agli attacchi.

48” IL PARI DEL PIETRA! ALLO SCADERE L’HA RIPRESA D’ARCANGELO! Un pallone perfetto di Alfano pesca perfettamente il classe 2000, che deposita in rete un gol pesantissimo per i suoi.

50′ FINISCE QUI! Pietra e Varazze si spartiscono la posta.

Una gara che sembrava persa per i padroni di casa, che riescono ad acciuffare i varazzini con un pirotecnico 2-2.

Grazie a tutti per averci seguito, buona serata sul nostro giornale.