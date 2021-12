Calcio, Ceriale. Dal Finale arriva Andrea Rocca

Inizio settimana con una news di mercato a sorpresa: il Ceriale ufficializza un nuovo attaccante per mister Biolzi, Andrea Rocca.

Il comunicato del club:

“Ennesimo colpo di mercato da parte del DS Sansalone che nelle ultime ore ha chiuso positivamente la trattativa con il calciatore Andrea Rocca.

Loanese classe 1994, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile della Loanesi. Ben presto viene notato dal Savona e ne vestirà i colori dagli allievi nazionali fino all’esordio in Prima Squadra a 17 anni.

Successivamente veste le maglie di Finale, Albenga, Cairese e Loanesi dimostrando di essere un giocatore offensivo interessante e concreto. Nella stagione 2015-2016 ha avuto modo di essere già allenato da Mister Biolzi raggiungendo i playoff con gli ingauni. Nelle ultime tre stagioni ha militato nel campionato di Eccellenza con il Finale.

“Sono molto contento per questa nuova esperienza, ritrovo Andrea Biolzi che è un allenatore che stimo molto e fin da subito mi metterò a disposizione sua e dei miei nuovi compagni perchè ho tanta voglia di giocare e fare bene. Arrivo in una società seria ed ambiziosa, in questi giorni ho avuto modo di conoscere anche il DS Sansalone che si è dimostrato una persona squisita.

Voglio spendere due parole anche per ringraziare il Finale per questi anni insieme, in particolare mister Buttu e i miei compagni, ma anche tutto il sodalizio in generale perchè sono delle belle persone e se lo meritano”.

L’ASD Ceriale Progetto Calcio dà un caloroso benvenuto ad Andrea e non vede l’ora di vederlo scendere in campo con i nostri colori”.