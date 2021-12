Calcio, Carcarese. Gol e commozione per Gabriele Ferrotti: “Due anni durissimi”

Dopo una lunga assenza dai campi, in quel di Carcare è tornato Gabriele Ferrotti.

Il calcio è fatto di emozioni, e proprio Gabriele oggi ne ha avuto una forte dimostrazione: entrato dalla panchina, il suo gol ha regalato la certezza della vittoria ai suoi contro i rivali dell’Aurora.

E a fine partita la sua emozione ha prevalso, commuovendosi: “Sono davvero contento per il gol e per la vittoria: sono due anni che soffro e sono contento per tutti quelli che mi sono stati vicino in questi due anni durissimi. Ho fatto tanti sacrifici e finalmente sono tornato in campo a fare la differenza per la squadra. Mi mancava troppo questo sport, sono felice”.