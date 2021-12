Calcio, bufera Albenga. Lupo è convinto: “Sancinito rimane con noi”

Settimane caotiche in quel di Albenga.

Al termine della gara di domenica ci sono state le dichiarazioni di Cesare Cometto, uno stretto collaboratore del sodalizio bianconero: “In settimana annunceremo i nuovi innesti”, aveva detto parlando al plurale. Tuttavia, al Riva è stato presentato un solo giocatore che è Coulibaly, difensore proveniente dall’Alassio.

E per non farsi mancare nulla, questa mattina si sono aggiunte delle voci su un forfait di Sancinito per via di possibili problemi collegati agli stipendi promessi.

Una situazione turbolenta, ma c’è un uomo che non si smuove, smentendo completamente tutto ciò che è stato riportato: mister Alessandro Lupo, tornato in campo dopo uno stop per problemi di salute.

“Io credo proprio che Davide non andrà via – chiarisce Lupo – ci lega qualcosa di più grande che va al di là del calcio: abbiano iniziato insieme e finiremo insieme. Siamo in una situazione di grande confusione, spero che la proprietà possa mettere presto fine a tutto questo circo che si è creato intorno all’Albenga. Parlando con loro l’intenzione è sempre la stessa: mettermi a disposizione quei giocatori che mancano per fare un salto di qualità, permettendomi di tenere alte le ambizioni”.

Un ritorno difficile per il tecnico ma, come appena detto, le ambizioni non sono sparite: “Il giorno che perderò l’ entusiasmo smetterò di fare la allenatore. La passione è una cosa che ho dentro per ogni cosa che faccio. Ho trovato una situazione di emergenza, ma la mia filosofia è sempre quella di accogliere le situazioni difficili come delle opportunità, perché mi viene data l’opportunità di dimostrare di essere bravi quando tutti ci fanno per spacciati. Questo accresce le motivazioni, dopo poi sarà il campo a parlare ed io ho molta fiducia dei miei ragazzi”.

Una smentita è arrivata, ma la confusione permane comunque.