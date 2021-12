Calcio, Borgio. Pollero, Decia e Bracco vestiranno rossoblù

Nei giorni scorsi si vociferava parecchio di alcuni movimento in entrata per il Borgio Verezzi.

Oggi, il direttore generale Tuninetti, ha ufficializzato tre nuovi innesti che entreranno a far parte dell’organico di mister Cordiale: il centrosinistra classe 2000 Michelangelo Pollero (ex Savona e Finale Ligure), il centrocampista classe ’99 Matteo Decia (ex Finale) e il portiere classe ’01 Filippo Bracco (ex Loanesi e Vado).

Arrivi importanti per arricchire una rosa che punta in alto, non resta che vederli all’opera.