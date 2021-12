Calcio, annunciati a Genova i nuovi abilitati al ruolo di DS

Si è chiuso ieri a Genova il corso per Collaboratori della gestione sportiva organizzato dal Comitato ligure della Lega Nazionale Dilettanti con il supporto del Settore Tecnico FIGC e dell’ADISE (associazione direttori sportivi) guidata dal presidente nazionale Giuseppe Marotta.

Diversi rappresentanti della provincia di Savona hanno ottenuto l’abilitazione al ruolo di direttore sportivo fino alla Serie D: Francesco Cocito (responsabile dell’area tecnica del Savona), Luca Filadelli (direttore generale del Pietra Ligure), Marcello Panuccio (responsabile dell’area scouting della Sanremese), Luca Peluffo (ex ds del Finale attualmente osservatore per club professionistici), Pietro Sansalone (direttore sportivo del Ceriale), Roberto Vassallo (direttore sportivo del Pietra Ligure) e Gabriele Vercelli.

In un corso ricco di argomenti che gravitano sul mondo dello sport, la specializzazione diventa un fattore sempre più importante per chi intende svolgere mansioni di questo tipo.

La passione rimane sempre la chiave di tutto ma, in un’epoca storica come questa, anche in questi ambiti, più si apprende e meglio è.