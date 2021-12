Viste le restrizioni varie dell’ultimo periodo, i “botti di capodanno” saranno in misura minore rispetto alle passate edizioni.

Tuttavia, a compensare queste mancanze, ci ha pensato il calciomercato locale: l’Albenga ha presentato Daniele Puddu, reduce dall’esperienza al Ligorna.

Gli innesti chiamati più volte da Lupo nell’arco della prima parte di stagione stanno arrivando e, quello di Puddu, porta sicuramente una notevole dose di esperienza nel reparto arretrato.

L’ex Vado è pienamente convinto della scelta fatta: “Sono tornato nel savonese e sono felice: Albenga è una piazza importante, non ci è voluto tanto a trovare l’accordo”.

Per la prima volta sarà allenato da Alessandro Lupo: “Ogni giocatore deve adattarsi alle richieste degli allenatori. Del mister me ne hanno parlato tutti benissimo, ora sta a me ascoltare e mettere in pratica le sue richieste nel minor tempo possibile”.

La tifoseria ingauna è sempre stata vicina alla squadra, anche sotto il diluvio e dopo la debacle contro la Genova Calcio: “La mia scelta è stata dettata anche da loro, dall’importanza di questa piazza. Voglio lasciare un bel ricordo attraverso le prestazioni e alla mia personalità. Ho un piccolo sogno, lo tengo nel cassetto”.

Da sottolineare l’alchimia con un grande amico come Davide Sancinito, che non si muoverà da Albenga: “Con Sancio ci siamo parlati poco: quando ti conosci così bene c’è ben poco da dire. Sicuramente questo sarà un valore aggiunto per la squadra”.

Puddu non è solo contento per l’ambiente, ma ha una forte voglia di rivalsa: “Purtroppo tutti ormai sanno miei problemi fisici e alcune società han deciso di non puntare più sul sottoscritto, lo capisco. Il mio obiettivo è di dimostrare ancora una volta di essere un giocatore che ha ancora fame, che non c’entra nulla con questa categoria”.