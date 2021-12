Calcio, al Riva c’è aria d’alta classifica. La webcronaca di Albenga-Pietra

ALBENGA 1 (41′ Carballo) vs PIETRA LIGURE 1 (24′ Metalla, 36′ rig Alfano)

Buon pomeriggio a tutti i nostri lettori dallo stadio Annibale Riva di Albenga.

Cielo sereno, l’ideale per giocare a calcio, e una partita che si auspica possa trasformare i buoni propositi in realtà: i padroni di casa hanno da riscattare la sconfitta cocente contro la Genova Calcio in Coppa Italia, continuando l’ottimo percorso in campionato; gli ospiti per confermare il periodo di forma, iniziando a strappare punti pesanti per il prosieguo della stagione.

Non ci resta che attendere l’inizio della partita guardando le formazioni ufficiali da poco uscite:

Albenga: Vernice, Sancinito, Carballo, Di Bella, Gibilaro, Basso, Gargiulo, Campelli, Graziani T, Graziani G, Virga. A disposizione di mister Lupo ci sono: Luppi, Barisone, Patrucco, Calcagno, Lupo, Dagnino, Belvedere, Ruffo, Jebbar.

Pietra Ligure: Berruti, Corciulo, Pili, Balla, Tona, Insolito, Puddu, Genta, D’Arcangelo, Metalla, Alfano. A disposizione di mister Pisano ci sono: Pastorino, Praino, Battuello, Rovere, Shani, Varaldo, D’Aiuto, Ballone, Giglio.

Arbitro dell’incontro è il signor Laganaro della sezione di Genova, coadiuvato dai Bernardini e Nicolosi della medesima sezione.

La cronaca

Primo tempo

1′ Inizia la partita!

2′ CARBALLO IN ROVESCIATA SUBITO PERICOLOSO! Il numero 9 bianconero si trova lo spazio per l’acrobazia al volo e impatta verso la porta: grande risposta di Berruti che dice di no e manda in angolo.

5′ Partita già ricca di emozioni con il bel palleggio delle due squadre per cercare il vantaggio.

10′ Il signor Laganaro sta richiamando più volte il numero 19 ingauno, Basso, ex della gara partito con eccessiva “garra”.

15′ Thomas Graziani spreca tutto! Il numero 25 viene lanciato solo davanti a Berruti e, pensando di essere in fuorigioco, prova lo scavino finito alto sopra la traversa: la posizione era regolare, occasione mancata per gli ingauni.

22′ Squadre partite con entusiasmo, ma manca quella concretezza per produrre più palle da gol.

24′ METALLA! IL VANTAGGIO DEL PIETRA! Eccola qua la concretezza di cui si parlava: riceve Alfano al limite dell’area e serve un grande pallone che scavalca la difesa bianconera e finisce sui piedi di Metalla: il sinistro dell’ex finisce prima sul palo e poi in rete!

27′ Gibilaro finisce sul taccuino del direttore di gara: primo giallo della partita.

28′ Anche Tona si becca il primo cartellino giallo tra le file degli ospiti.

30′ Prima mezz’ora di gioco al Riva: il Pietra pare essere spinta sulle ali dell’entusiasmo, mentre l’Albenga sembra aver subito dal momento del gol di Metalla.

31′ Ammonito Basso per un contrasto duro su Insolito a centrocampo.

33′ Alfano spara alto dal limite! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Metalla appoggia di testa verso il numero 19 che, ricevendo la sfera dal limite, calcia al volo spendendola alta sopra la traversa.

35′ CALCIO DI RIGORE PER IL PIETRA! Fa tutto ancora Alfano che scarta due difensori e trova l’intervento maldestro di Gibilaro: l’arbitro non ha dubbi.

36′ ALFANO! RADDOPPIO OSPITE! Rigore perfetto del numero 19, ora si mette male per l’Albenga.

38′ Si alzano tutti dalla panchina ingauna, serve una svolta per rimettere in piedi l’incontro.

40′ Contrasto duro tra Carballo e D’Arcangelo. Quest’ultimo è l’autore del fallo e prende giallo, ma è anche quello che si è fatto più male tra i due: entrano i sanitari.

41′ CARBALLO! L’ALBENGA LA RIAPRE! Quel calcio di punizione del contrasto precedente ha portato un ottimo pallone del solito Sancinito, che serve il solitario Carballo in mezzo.

43′ Baruffa a centrocampo fra Balla e Sancinito, quest’ultimo ammonito da Laganaro.

45′ L’arbitro ha segnalato 3 minuti di recupero.

46′ Cure per Metalla dopo essere rimasto a terra, slitterà il recupero

50′ Finisce qui la prima frazione di gioco: il Pietra va in vantaggio negli spogliatoi, l’Albenga con la consapevolezza che servirà qualcosa in più per riequilibrare le sorti della gara.

Secondo tempo

1′ La ripresa inizia con un cambio: fuori Gibilaro per Dagnino.

3′ Attacca più convinta l’Albenga, vogliosa di riprendere un partita dalla grande importanza.