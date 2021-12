Cairo, incendio di rifiuti in corso Stalingrado a Bragno: mobilitati i vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Principio di incendio nel pomeriggio odierno. È successo una manciata di minuti dopo le 14,30 a Bragno, frazione di Cairo.

Ancora sconosciute le cause che hanno dato origine alle fiamme, che hanno coinvolto alcuni rifiuti in via Stalingrado. Immediato l’allarme.

Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco con una squadra di Cairo che, nel giro di breve tempo, sono riusciti a spegnere l’incendio. In corso bonifica e messa in sicurezza dell’area. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.