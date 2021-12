Cairo 2022, Speranza: “Alle elezioni correrò da solo? Assolutamente no, coalizione compatta”

Cairo Montenotte. “Alle elezioni correrò da solo? Assolutamente no”. Il vicesindaco Roberto Speranza smentisce le voci che nelle ultime settimane sono circolate in città riguardo ad una sua probabile candidatura in contrapposizione a quella dell’attuale primo cittadino.

“Nel centrodestra non credo ci siano spazi per spaccature – afferma – la coalizione è compatta. Crediamo di aver lavorato bene, quindi ci ripresenteremo con la stessa squadra, a cui per motivi di lavoro probabilmente non si uniranno i consiglieri Matteo Della Vedova, Nella Ferrari e Nicolò Zunino”.

Dovrebbero essere riconfermati quasi in toto, dunque, i nomi che compongono l’attuale giunta comunale che il prossimo anno dovrà affrontare alle urne la lista, o le due liste, di centrosinistra. Sicura, infatti, la candidatura dell’ex sindaco Fulvio Briano che ha ricevuto il pieno appoggio del Partito Democratico. Decisione che però ha lasciato perplessa Giorgia Ferrari, attuale capogruppo di minoranza, a cui i dem avevamo promesso il posto come candidato sindaco. Ma così non è stato e l’avvocatessa sembra essere decisa a presentarsi al voto con un altro gruppo, a cui aderirà anche il consigliere Silvano Nervi.

Una spaccatura che correrebbe il rischio di dividere i voti di sinistra, favorendo così Lambertini&Co. Sull’argomento Speranza non si espone: “In politica uno deve guardare in casa propria, vedremo se ci saranno o meno due liste di centrosinistra e cosa succederà”.

Se da una parte, però, nonostante l’appoggio del Pd, si evidenzia il carattere civico della lista, dall’altra invece si preferisce puntare sulla connotazione politica. “Credo sia una cavolata parlare di lista civica – sottolinea Speranza, esponente della Lega – Certo lo saremo anche noi, sia perché all’interno ci saranno alcuni candidati indipendenti sia perché siamo tutte persone che vogliono fare il bene della città, ma è ovvio ed evidente che sarà forte la rappresentanza della coalizione di centrodestra”.

L’incontro con i referenti dei partiti (Cambiamo!, Lega, Fratelli d’Italia) ci sarà dopo le feste. Una riunione in cui, spiega il vicesindaco, “si cercherà di trovare i candidati migliori” e di fare il punto sulla situazione.

E poi aggiunge: “Le scorse elezioni abbiamo scelto come nome della lista ‘Cambiamo Cairo’, non in riferimento al partito a cui è legato Lambertini, ma al concetto legato a queste due parole. Abbiamo scelto di presentare un’idea diversa di città e penso che durante il nostro mandato lo abbiamo dimostrato e continuiamo a farlo. Un esempio è piazza della Vittoria, un progetto che esteticamente può piacere o non piacere, ma che sicuramente è diverso”.

“In questi anni ce l’abbiamo messa tutta e crediamo sia giusto continuare – conclude Speranza – Andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli di aver fatto tante cose buone per la nostra città, anche se ci siamo accorti che cinque anni sono pochi per dare una svolta. Certo, avremmo potuto fare di più, i progetti più importanti sono arrivati alla fine del mandato, ma siamo pronti a continuare tutti uniti”.