Brunetto (Lega): “Ottimizzare servizi per garantire accesso al mare ai disabili, Varazze modello da seguire”

Liguria. “Nell’ambito degli incontri sulla sanità territoriale nel Ponente ligure mi sono recato a Varazze. Insieme al sindaco Luigi Pierfederici, al presidente della C.R.I. Mario Venturini e al consigliere regionale Alessandro Bozzano, ho effettuato un sopralluogo sulla spiaggia che in estate ospita la colonia marina ‘E. Dunant’ gestita dalla Croce Rossa, tra le pochissime in Italia che offre solidarietà e servizi garantendo l’accesso al mare ai disabili, anche gravi. Un modello da seguire per la Liguria e l’intero Paese”. A dirlo è il consigliere regionale Brunello Brunetto.

“Abbiamo quindi discusso di un progetto per ottimizzare i servizi finalizzati a garantire il diritto di accesso al mare ai disabili in tutti gli stabilimenti balneari della nostra regione”, ha proseguito Brunetto.

“Successivamente – conclude in consigliere leghista – ho visitato altre strutture e incontrato il direttore sanitario Luisella Vassallo, il direttore psichiatrico sanitario Giovanni Battista Spinelli, il medico Daniela Dall’Agata, i responsabili dell’amministrazione Alessandro Gandolfo e Remo Zaccaria, la caposala infermieristica Michela Serra della Rsa La Villa; il presidente della cooperativa Giuseppe Colombo della Casa di riposo Villa Santa Maria in Bethlem e del Centro socio educativo Il Granello; il collega dello Studio medico Giuseppe Noberasco; l’amministratore Andrea Papa della casa di riposo Santa Caterina; le colleghe dello Studio medico Lara Bricco e Anna Cavallero”.