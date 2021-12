Bottiglietta contro il presidente del Savona, il tifoso coinvolto: “Scusato con Marinelli e il Quiliano&Valleggia”

L’episodio della bottiglietta scagliata da un supporter del Quiliano&Valleggia verso il presidente del Savona Simone Marinelli ha inevitabilmente portato dietro di sé strascichi polemici.

Lo scambio di battute fra Marinelli, numero uno del Savona, e Aureliano Pastorelli, presidente della Polisportiva Quiliano, ha sancito l’addio del Savona allo stadio “Picasso” e il ritorno al “Ruffinengo”, temporaneamente abbandonato per il forte vento.

L’autore materiale dell’episodio, il tifoso F.V., ha tenuto a chiedere scusa anche pubblicamente alle parti coinvolte: “Ho già telefonato al presidente Marinelli scusandomi con lui per il gesto. Non era mia intenzione colpirlo, ho scagliato la bottiglietta in un momento di frustrazione ma non per colpire qualcuno. Oltre al club biancoblù, tengo a porgere le mie scuse anche alla società Quiliano&Valleggia, visto che si tratta di gesti che non bisogna compiere e sono davvero dispiaciuto per quanto accaduto”.