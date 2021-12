Borgio, parco urbano al posto di un ex cava: dal Consiglio regionale ok alla modifica del “piano paesistico”

Borgio Verezzi. Questa mattina in Consiglio regionale è stata approvata all’unanimità, su proposta dell’assessore all’Urbanistica Marco Scajola, la modifica del ‘Piano Paesistico’ di Borgio Verezzi che consentirà all’amministrazione comunale di procedere alla realizzazione, secondo il programma condiviso da Comune e Regione, di un parco urbano dove attualmente si trova la “cava vecchia” ormai dismessa, situata sul crinale verso Verezzi.

La proposta di deliberazione per il Comune di Borgio Verezzi: “Nulla osta alla variante al Piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP) contenuta nel PUC” è il documento che introduce una modifica al PTCP rispetto ad un’area comunale dove il Piano Urbanistico prevede, in parte, la trasformazione di una zona occupata da una ex cava in parco urbano e, in parte, la conferma dell’attuale assetto agricolo boscato.

Il provvedimento adegua, così, la pianificazione territoriale regionale, che per quell’area registrava una situazione di degrado con la necessità di definirne una sistemazione compatibile con il contesto e il possibile utilizzo.

La delibera, quindi, consentirà all’amministrazione comunale di procedere alla realizzazione, secondo il programma condiviso da Comune e Regione, di un parco urbano in un’area dismessa, situata sul crinale verso Verezzi: “Si tratta di un’importante opera di riqualificazione urbana – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Marco Scajola – seguita insieme al Comune di Borgio Verezzi, che ringrazio per aver dimostrato di avere una visione green del territorio, migliorando così la qualità della vita dei propri cittadini”.

“Tutto questo potrà essere realizzato grazie alla nostra riforma del ‘Piano Cave’ che, appunto, favorisce il recupero di vecchie cave, ormai dismesse, per un fine turistico, ambientale e di riqualificazione del territorio” conclude Scajola.