Borgio, chiusura della strada per Verezzi: si allunga la fine lavori

Borgio Verezzi. Dovrebbero durare fino al prossimo 9 gennaio 2022 i lavori di manutenzione in via Nazario Sauro a Borgio Verezzi, un intervento che sta comportando non pochi disagi alla circolazione viaria. L’amministrazione comunale, infatti, nell’ambito del piano delle opere pubbliche, ha varato l’intervento di restyling viario del collegamento che conduce dal centro fino a Verezzi.

Dalle ore 8.30 alle ore 16.30 di tutti i giorni feriali la strada rimane chiusa: da lunedì nel tratto tra il civico 12 e il civico 26, mentre sarà aperta nei week end.

Solo dal 25 dicembre parziale riapertura del collegamento stradale, a senso unico alternato con viabilità regolata da semaforo.

Modifiche al servizio di TPL Linea: sarà interessata la linea 84 Pietra – Borgio – Verezzi – Ca’ del Moro, in particolare le corse delle ore 8.55 – 11.10 – 14.10: regolare percorso sino a via XXV Aprile nel centro di Borgio, quindi transito sull’Aurelia, la Sp 490, la frazione di Gorra, Ca’ del Moro, Verezzi (inversione), Gorra, Sp 490, Aurelia, passaggio a livello di Borgio e quindi regolare percorso nel centro di Borgio. La corsa delle 18:05 avrà un regolare percorso in entrambe le direzioni.

“Comprendiamo i disagi per i lavori, ma l’intervento è assolutamente necessario al fine della sicurezza stradale” ha ribadito il sindaco Renato Dacquino.

“L’opera in corso è il primo dei due lotti di intervento per una lunghezza di 600 metri a fronte di un estensione totale di 1.800. A causa della ristretta sezione stradale e della preesistenza di numerosi sottoservizi ai lati del percorso viario è risultato necessario prevedere lo scavo nella mezzeria della strada”.

“Ho dato disposizioni di massima flessibilità rispetto ai lavori e limitare il più possibile i disagi, in quanto sono possibili imprevisti dovuti agli scavi” conclude il primo cittadino, con riferimento alle tempistiche previste.

I lavori riguardano anche una azione di efficientamento energetico e prevedono il completo rifacimento della linea di illuminazione di via Nazario Sauro previa rimozione dell’esistente ed interramento della linea di distribuzione.