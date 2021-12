Borghetto, tutto pronto per l’Open Day “virtuale” delle scuole Pertini

Borghetto Santo Spirito. È tempo di Open Day anche per la scuola secondaria di primo grado di Borghetto. Purtroppo, a causa del perdurare della pandemia, l’istituto non potrà fisicamente aprire le porte a studenti e famiglie, ma lo farà virtualmente mercoledì 22 dicembre alle 18, sulla piattaforma Google Meet.

In quell’occasione i docenti saranno lieti di presentare l’offerta formativa della scuola che prevede l’attivazione di due corsi, uno a tempo normale (30 ore e due rientri pomeridiani) e uno a tempo prolungato (36 ore con tre rientri). Per gli studenti del tempo prolungato, il martedì pomeriggio, sono previsti laboratori di metodo di studio, coding, teatro, scrittura creativa, lettura espressiva, musica e arte.

A tutti gli alunni della scuola media è proposto lo studio di due lingue straniere (inglese e, a scelta, francese o spagnolo) e ore aggiuntive di matematica e lettere. Le aule del plesso di via Trilussa sono tutte dotate di LIM, PC e collegamento a internet per permettere una didattica moderna e innovativa.

Per ulteriori informazioni e per reperire il link per partecipare all’Open day del 22 dicembre, si rimanda al sito internet https://www.valvaratella.edu.it/.