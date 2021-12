Borghetto, inaugura la mostra dei presepi: appuntamento nella sala Marexiano

Borghetto Santo Spirito. Oggi pomeriggio dalle 16.30 il Forum Culturale APS di Borghetto Santo Spirito inaugura la mostra dei presepi presso la Sala Marexiano.

L’allestimento si potrà visitare durante i giorni festivi dalle ore 16 alle 19 ad eccezione del 31 dicembre – quando la mostra sarà aperta solo il mattino dalle 10 alle 12 -, e del 6 gennaio quando la sala sarà aperta sia al mattino che al pomeriggio. Il 25 dicembre la mostra rimarrà invece chiusa.

“Quest’anno ci saranno tante novità – affermano gli organizzatori -: si potranno visitare anche gli interni dei giardini Pittaluga dove è apparsa la porta degli elfi, una porta magica che si collega al laboratorio di Babbo Natale al Polo Nord, in più l’associazione quest’anno festeggia i suoi 25 anni di attività sul territorio”.

Il presidente Elena Gandolfo afferma: “Siamo ancora in fase di completamento con le ultime rifiniture, ma abbiamo deciso di aprire per l’alta richiesta di poterla visitare. Siamo felici di essere riusciti a riprendere e ripartire da qui, con tanta voglia di fare e di ridare un sorriso al paese. Invitiamo tutti a venire a vedere i presepi di Borghetto, che si trovano non solo in Sala Marexiano ma anche nelle vie e nei negozi di tutta la cittadina. Un appuntamento atteso da molti che regala la magia del Natale”.

“Quest’anno la mostra in Sala Marexiano ospita un angolo dedicato ai bambini dell’istituto comprensivo Val Varatella e del centro ragazzi Kaleidos, i loro lavori scoprono la manualità e le antiche statuine liguri dei Macachi, questo è un importante messaggio dove la natività è anche un’espressione di tradizioni e cultura locale oltre che un simbolo Religioso. I lavori sono stati eseguiti tutti a mano dagli alunni” aggiunge Gandolfo.

“Un ringraziamento va al Ludogarden Vivai Michelini che ha affiancato una classe con un laboratorio per la realizzazione delle statuine e dell’allestimento finale del presepe. Si ringraziano tutte le associazioni che hanno collaborato allestendo le proprie vetrine o portando un proprio lavoro in Sala, ringraziamo tutti i commercianti che hanno aderito e creato il proprio presepe nelle loro vetrine e i privati che hanno portato e creato dei lavori unici, dal giorno 26 si apriranno le votazioni online sulla nostra pagina Facebook Forum Culturale APS-Borghetto Santo Spirito, i vincitori saranno esposti nella prossima locandina dedicata alla V Mostra dei presepi” conclude Elena Gandolfo.