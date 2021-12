Borghetto, il Tar respinge il ricorso delle minoranze: legittima la delibera di approvazione del Puc

Borghetto Santo Spirito. “Il Tar della Liguria ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale i consiglieri di minoranza Pier Paolo Villa, Giancarlo Maritano, Maria Grazia Oliva e Daniela Guzzardi chiedevano l’annullamento del Puc”. Lo annuncia il sindaco di Borghetto Santo Spirito, Giancarlo Canepa.

I rappresentanti dei gruppi di minoranza “In Cammino” e “Liberiamo Borghetto” si erano rivolti al Tribunale Amministrativo Regionale ritenendo illegittima la delibera di approvazione del Piano Urbanistico Comunale emessa dal consiglio comunale. Ciò in quanto l’allora consigliere di maggioranza Alessio D’Ascenzo aveva partecipato alla votazione pur essendo (per i consiglieri di minoranza) incompatibile con la propria carica.

Ora la sentenza che riconosce la legittimità della delibera e quindi del Puc: “Non avevamo mai dubitato di aver agito nel massimo rispetto della legalità e di quanto previsto dal Testo Unico degli Enti Locali – dice il sindaco Canepa – Ancora una volta fallisce l’ennesimo tentativo di screditare l’operato di questa amministrazione da parte di una minoranza che non è mai stata né di aiuto né di supporto in questi cinque anni in cui ai gravi problemi di bilancio ereditati dal passato si sono sommate alluvioni, mareggiate e pandemia Covid”.

“Prendo atto con soddisfazione della sentenza che si somma a quella che aveva già annullato la sanzione al Codice della Strada comminatami in seguito a un incidente in cui ero stato vittima nonostante qualcuno avesse provato a farmi passare per carnefice”, aggiunge l’assessore Alessio D’Ascenzo.

“Con questa sentenza si chiude una parentesi davvero poco edificante che rispecchia in modo molto chiaro il contributo realmente offerto dalla minoranza consiliare” concludono sindaco e assessore