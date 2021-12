Bilancio Regione, PD: “Approvati 4 milioni a sostegno dei piccoli Comuni per accedere al Pnrr”

Liguria. “La giunta ha approvato il nostro emendamento al bilancio di previsione 2022 per agevolare i piccoli comuni della Liguria per accedere ai fondi del Pnrr. A questa voce verranno destinati 4 milioni di euro di cui, 2 milioni destinati alla progettazione e altri 2 milioni a supporto dei progetti. Il fondo sarà a sostegno dei Comuni con una popolazione inferiore a 30mila abitanti con priorità ai Comuni fino a 5mila abitanti”. Lo comunicano i consiglieri regionali del Partito Democratico.

“Si tratta di un risultato molto importante – commenta il risultato il consigliere regionale del Partito Democratico Davide Natale – che rende concreto quanto annunciato durante il convegno sulle risorse del PNRR tenutosi nei giorni scorsi al Palazzo Ducale. Essere al fianco dei piccoli comuni e aiutarli a crescere vuol dire pensare ad uno sviluppo più equo per tutta la regione”.

“Un altro risultato è stato ottenuto – proseguono -, per il quale abbiamo dato priorità di intervento delle nuove risorse comunitarie, su: sicurezza e salute sul lavoro; occupazione giovanile e ricambio generazionale; diffusione dell’attività sportiva; sostenibilità ambientale, efficienza energetica e comunità energetiche e voucher nido fino a totale copertura della retta”.

“Le risorse comunitarie devono essere spese concentrandole su alcune emergenze: giovani, sicurezza, asili nido, ambiente, socialità, sono alcune delle prime questioni da affrontare. L’emendamento che è stato approvato su nostra proposta è un primo obiettivo per dare priorità e vigileremo perché vengano messi in campo tutte le azioni necessarie”, promette il capogruppo del Partito democratico Articolo Uno Luca Garibaldi dopo l’approvazione degli emendamenti al bilancio in consiglio regionale.