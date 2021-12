Bilancio regionale, Arboscello (Pd): “Nessuna vera strategia su sanità, ambiente e lavoro”

Liguria. “Anche quest’anno la giunta Toti, nella relazione di Bilancio, non ha affrontato le enormi lacune che affliggono la nostra regione: non ha previsto un piano per la Sanità, non ha parlato di sviluppo sostenibile e di un piano energetico regionale; non ha affrontato il tema del lavoro e della formazione di qualità per trattenere i nostri giovani”.

Così il consigliere regionale Roberto Arboscello (Pd-Articolo Uno), commenta l’esito della programmazione economico-finanziaria discussa in Consiglio regionale.

“Io e i miei colleghi consiglieri del Gruppo PD Liguria abbiamo quindi giudicato negativamente il Bilancio presentato, perché la giunta Toti, che ha l’onore di governare questa Regione, dimostra di farlo senza ambizione, occupandosi di ordinaria amministrazione, ma senza una reale strategia di medio periodo”.

“Per non fermarmi solo alle critiche però, ho avanzato diverse proposte, emendamenti, ordini del giorno, per cercare di migliorare le cose su tematiche che mi stanno a cuore e che conosco da vicino”.

“Le misure da me proposte prevedono maggiori investimenti per le infrastrutture sportive pubbliche e nuove risorse per le associazioni, affrontano il tema dei diritti e dei servizi per le persone con disabilità, riguardano la sanità, il turismo, il supporto ai piccoli comuni”.

E ancora: “Due misure sono state approvate all’unanimità e mi rendono orgoglioso: la previsione di 50.000 euro da destinare agli Enti del terzo settore che gestiscono progetti per l’accoglienza e l’accompagnamento in mare dei disabili; lo sblocco di 6 milioni di euro per investimenti su impianti sportivi che hanno bisogno di manutenzioni e interventi urgenti”.

“Resto a disposizione per chiarimenti e per fissare incontri di approfondimento”.

“Colgo l’occasione per un augurio di buon 2022 a tutti, nella speranza che sia un anno all’insegna della salute e delle soddisfazioni” conclude Arboscello.