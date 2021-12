Bilancio e sanità, Tosi: “Approvata la clausola valutativa proposta dal M5S”

Liguria. “La decisione di attribuire all’Istituto Gaslini le funzioni sanitarie assistenziali in ambito pediatrico e neonatologico in capo a tutte le Asl liguri, è stata accolta favorevolmente dal M5S. Iniziativa che tuttavia era priva, nel testo portato in Consiglio dalla maggioranza, di una clausola valutativa. Da qui l’emendamento proposto dal nostro Gruppo consiliare, accolto favorevolmente”.

Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi, primo firmatario dell’emendamento votato oggi in Consiglio regionale.

“Dopo l’articolo 20 del DDL n. 99 e l’articolo 27 bis della l.r. 41/2006, come M5S abbiamo dunque ottenuto l’inserimento degli articoli 20 bis e 27 ter. Nel primo caso, il Consiglio regionale valuterà i risultati ottenuti a seguito dell’attribuzione al Gaslini delle funzioni sanitarie assistenziali descritte. A tal fine, la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore dell’articolo 27 bis e con successiva periodicità annuale, presenterà al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione e sull’efficacia delle disposizioni di cui al citato articolo 27 bis, fornendo in particolare risposte documentate ai seguenti quesiti: i risultati ottenuti nel perseguimento dell’obiettivo di fornire una risposta più qualificata ai bisogni assistenziali e di cura dei pazienti pediatrici anche in termini di riduzione dei tempi delle liste di attesa; i risultati ottenuti con riferimento al dato della mobilità passiva dei pazienti; e le eventuali criticità incontrate nell’attuazione degli interventi”.

“Inoltre, il Consiglio regionale della Liguria assicura, ai sensi della l.r. 13/2011 l’adeguata divulgazione degli esiti e del controllo della valutazione della presente legge, anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale”.