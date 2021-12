Baseball, giornata di emozioni per gli under 12 a Cairo: Boves vince il Torneo Avis

Cairo Montenotte. Dopo la pausa per l’emergenza sanitaria, è tornato in scena il Torneo Avis Cairo di baseball indoor, dedicato agli under 12. L’importante appuntamento nel tempo aveva raggiunto dimensioni significative ospitando sino a sedici compagini; nella filosofia dell’evento c’è sempre stato il passaggio di consegne tra i veterani che con l’anno nuovo sarebbero passati di categoria e gli esordienti che si affacciavano alle prime competizioni. Due categorie distinte con classifiche separate per dare a tutti opportunità e gloria.

La 26ª edizione non ha potuto, per esigenze di protocollo, rispettare la tradizione e, dovendo scegliere, si è optato per dare un’ultima possibilità alla leva 2009 che maggiormente è stata penalizzata dagli eventi.

Domenica 5 dicembre il palazzetto dello sport di Cairo si è ripopolato di giovani promesse del batti e corri, dando vita con un po’ di emozione al ritorno dell’indoor. Cinque le squadre al via: Boves, Grizzlies Torino, Grizzlies Softball oltre ai padroni di casa con due formazioni per sopperire all’Aosta inciampato nelle quarantene scolastiche.

Le gare sono state avvincenti e infine gli amici del Boves si sono aggiudicati il torneo dominandolo, davanti alla Cairese, seconda, e, a seguire, nell’ordine, Grizzlies Softball all’esordio assoluto, Cairese esordienti e Grizzlies Torino.

Le formazioni hanno fornito uno spettacolo entusiasmante con giocate spettacolari pur mantenendo la purezza della giovane età. Hanno presenziato alla premiazione l’assessore allo sport Caterina Garra, il vicesindaco Roberto Speranza e il vicepresidente dell’Avis Cairo Francesco Pastorino.

I risultati del torneo:

I premi ai giocatori più utili sono stati assegnati a Simone Spilla (Grizzlies Torino), Annalisa Bogliolo (Cairese), Gil Habaashi (Boves), Alessandro Beltrame (Cairese) e Greta Capozzoli (Grizzlies Softball). Premi speciali per Tommaso Aiace (Cairese) campione in erba “Gino #32” e Matteo Martini (Boves) Mvp del torneo.

Prossimo impegno per la Cairese: il torneino di Natale Under 12, in programma domenica 19 dicembre a Finale Ligure.

La formazione esordienti della Cairese

Annalisa Bogliolo premiata da Caterina Garra

Alessandro Beltrame premiato da Francesco Pastorino

Tommaso Aiace, miglior prospetto

Un momento della premiazione