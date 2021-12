Banca Carige, cessione ad Amco di 17,7 milioni di crediti deteriorati derivanti da leasing

Genova. Dopo aver rinunciato all’offerta di Bper per acquisire l’88,3% dell’istituto ligure, oggi Banca Carige ha annunciato di aver perfezionato con Amco il trasferimento di un nuovo portafoglio di crediti deteriorati derivanti da contratti di leasing.

La cessione, che ha efficacia giuridica a far data dal 17 dicembre 2021 ed efficacia economica dal 1 luglio 2021, riguarda un portafoglio con un valore lordo complessivo (Gross Book Value – GBV) di circa 17,7 milioni di euro ed è composto da crediti in sofferenza ed UTP derivanti da contratti di leasing senza sottostante o con sottostante di natura immobiliare o strumentale.

Amco aveva già realizzato un’operazione di cessione con Banca Carige lo scorso 20 marzo per l’acquisto di circa 70 milioni di euro di crediti in sofferenza e UTP.

L’operazione rappresenta per Amco la terza acquisizione di crediti in leasing completata nel 2021. Nella gestione del portafoglio, AMCO farà leva sulle competenze e professionalità della Direzione Real Estate, che coordina le attività con un obiettivo di valorizzazione degli asset sottostanti i contratti di leasing.

La cessione rappresenta per Banca Carige un ulteriore sviluppo del processo di derisking rispetto a quanto già realizzato negli esercizi precedenti e contribuisce al miglioramento della 2 qualità degli attivi, riflesso in indicatori di rischio allineati ai migliori livelli di sistema: NPE ratio lordo 5,0% e netto 2,6% (dati al 30 settembre 2021).

Banca Carige è stata assistita nell’operazione dall’avvocato Daniela Sorgato, partner dello studio legale CBA in qualità di advisor legale.