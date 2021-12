Babbo Natale che si cala dal tetto di un condominio e giocolieri. Castellini: “Partiti dalle piccole cose per divertire Stella”

Stella. “Stamattina mi sono svegliato davvero orgoglioso di essere il sindaco di una magnifica comunità che ieri ha dimostrato tutta la voglia di vivere il suo paese”. E’ con queste parole che il primo cittadino di Stella, Andrea Castellini, descrive l’emozione provata durante l’evento che ha accolto Babbo Natale e i mercati di Natale.

Il famoso personaggio delle feste, nella sua tradizionale “divisa”, si è calato da un condominio di Stella per donare i doni ai bimbi presenti. “Vedere i nostri bambini con il sorriso è il risultato più bello che potessimo ricevere – aggiunge Castellini -. Uno degli obiettivi che ci eravamo prefissati come amministrazione era quello di partire dalle piccole cose e infatti, negli ultimi due giorni, abbiamo visto un paese lieto di festeggiare il Natale per le vie del proprio borgo”.

L’evento, che ha visto anche lo spettacolo di giocolieri e mangiafuoco, è stato organizzato dal Comune di Stella con la collaborazione di Alberto Baldi e Sergio Cheli e Marco D’Aliesio.