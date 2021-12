Autostrade, possibile proroga temporanea delle esenzioni del pedaggio

Liguria. Dal 2022 torna il pedaggio in autostrada? Non è ancora detta l’ultima parola. L’obiettivo degli enti locali è quello di strappare almeno una proroga che consenta agli utenti di abituarsi al nuovo regime, anche perché subito dopo le festività natalizie torneranno i lavori e di conseguenza le code.

Se verrà applicato alla lettera il nuovo accordo sottoscritto da Comune, Regione, ministero dei Trasporti e Aspi, a partire dal 1° gennaio 2022 sul nodo di Genova si tornerà a pagare il pedaggio autostradale e i disagi provocati dai cantieri saranno indennizzati di volta in volta attraverso una nuova app col sistema del cashback, cioè con un rimborso a posteriori.

Di sicuro se ne parlerà entro la fine dell’anno. L’appuntamento per tutte le parti coinvolte nell’accordo è fissato a giovedì 30 dicembre con una videoconferenza in tarda mattinata che servirà anche a fare il punto sulla programmazione dei cantieri per i prossimi mesi. “Conto che il ministero possa avere un margine di manovra ulteriore – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone -. Noi chiederemo la possibilità di mantenere alcune fasce di esenzione, specialmente sui nodi principali, indipendentemente dal meccanismo del cashback che spero funzionerà, ma non contempla l’automatismo di un’esenzione totale”.

Lo stop ai pedaggi era stato deciso inizialmente come misura emergenziale dopo il crollo di ponte Morandi, ma poi era stato esteso per mitigare gli effetti dell’ondata di cantieri su viadotti e gallerie. Attualmente sono gratuiti i percorsi con origine e destinazione tra i caselli di Ovada, Masone, Savona, Albisola, Celle Ligure, Varazze, Arenzano, Genova Prà, Genova Pegli, Genova Aeroporto, Genova Ovest, Genova Bolzaneto, Genova Est e Genova Nervi. Tra i caselli di Genova Est, Genova Nervi, Recco e Rapallo si paga il 50% (inclusi i veicoli che entrano ed escono nell’area metropolitana genovese).

Il nuovo sistema non prevedrebbe esenzioni automatiche. L’utente dovrebbe scaricare l’app Free to X e, in caso di ritardi dovuti ai lavori di ammodernamento, potrà ottenere un rimborso dal 25% al 100% dell’importo pagato, in base agli standard di percorrenza (100 km/h per i veicoli leggeri e 70 km/h per i mezzi pesanti). Il cashback potrà essere riconosciuto solo per disagi legati ai cantieri sulla rete di Autostrade a partire dai 15 minuti di ritardo, ma non in caso di traffico intenso, incidenti, maltempo, manifestazioni e altre motivazioni.

“Secondo noi c’è un margine di manovra per accompagnare gli utenti verso esenzioni prolungate per per un periodo transitorio, che sarebbe la cosa migliore nelle more dell’attivazione del cashback – spiega Giampedrone -. Non è comunque un passo indietro, parliamo di sgravi a seconda della percorrenza: solo tre anni fa era una cosa impensabile. Noi chiederemo, poi vedremo cosa ci risponderà il ministero, spero che non sia rigido nell’applicazione dell’accordo tout court“.

Non è detto tuttavia che tutta l’area oggi interessata dalle esenzioni possa essere ricompresa nella proroga: “Il Comune è intenzionato nei prossimi giorni a contattare Aspi per chiedere il rimborso dei pedaggi per i cantieri sul territorio dell’area della città di Genova – ha confermato ieri il sindaco Marco Bucci -. Sono fiducioso che, se non sull’intero asse, almeno per il Comune di Genova le esenzioni resteranno anche dopo il 1° gennaio“. C’è un discreto ottimismo, insomma, nei confronti di una “soluzione ponte“, ben inteso che il futuro delineato dal nuovo accordo con Aspi passa dai rimborsi puntuali anziché dalla gratuità generalizzata.

Da Autostrade, al momento, non trapelano commenti. Ulteriori novità emergeranno dal tavolo del 30 dicembre. Lì si parlerà non solo di pedaggi, ma anche di lavori: “L’altro tema è la riprogrammazione dei nuovi interventi – conclude Giampedrone -. Speriamo di avere il quadro almeno fino a Pasqua, e non solo di mese in mese. Siamo fiduciosi: la pausa attuale è stata concordata in quella sede, significa che il tavolo ha portato i suoi frutti”.