Autostrade: lo smontaggio dei cantieri attenua i disagi alla viabilità

Liguria. E’ già iniziato il piano di smontaggi dei cantieri sull’autostrada A12, confermata la riprogrammazione a febbraio del cantiere tra Genova Aeroporto e Prà sulla A10 mentre da lunedì 20 dicembre ci sarà il nuovo stop ai lavori diurni sulla tratta Aspi (dal 23 dicembre sulle altre tratte) fino a lunedì 10 gennaio.

E domani, domenica 19 dicembre, le previsioni di traffico sulla rete autostradale ligure indicano solo lievi disagi sulla A10 tra le 16.00 e le 19.00 in direzione Savona e sulla A26 in direzione Gravellona Toce nella stessa fascia oraria.

Sulla tratta di competenza di Autofiori segnalati disagi solo tra Savona e Spotorno, in direzione Francia, per la presenza del cantiere di manutenzione e dello scambio di carreggiata: in mattinata coda di 1 km e rallentamenti.

A partire dal 23 dicembre e fino al 10 gennaio 2022 ci sarà una consistente riduzione del numero di cantieri inamovibili lungo la A10 Savona-Ventimiglia per migliorare la mobilità e quindi gli spostamenti durante il periodo delle festività natalizie.

Resteranno attivi i seguenti interventi strutturali e di manutenzione: galleria Fornaci tra Spotorno – Savona, con scambio di carreggiata; spartitraffico tra Borghetto Santo Spirito-Albenga; galleria Vallon d’Arme tra Albenga – Andora con scambio di carreggiata.

Per quanto riguarda la A12, invece, sono stati smontati i cantieri relativi alla messa in sicurezza di alcune gallerie, ovvero gli scambi di carreggiata tra Recco e Nervi, tra Chiavari e Rapallo e tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova. Eliminato anche il restringimento di carreggiata sul viadotto tra Nervi e Recco in direzione Spezia.